黃守宏：有條件有支撐實現經濟增長預期目標

國務院研究室主任黃守宏解讀《政府工作報告》，並答中評社記者問（中評社 李子寧攝） 中評社北京3月6日電（記者 李子寧）國務院新聞辦公室3月5日上午舉行吹風會，《政府工作報告》起草組負責人、國務院研究室主任黃守宏解讀《政府工作報告》，並答記者問。黃守宏在回答記者提問時表示，總體來看，戰略機遇和風險挑戰並存，有利條件強於不利因素。去年經濟增速能達到5.2%，今年實現5%左右的增速完全是有可能的。當然，很多事情都是要經過努力而實現的，今年實現5%的增速需要攻堅克難，需要各方面繼續努力。《報告》中對此強調，只要我們貫徹落實好黨中央決策部署，緊緊抓住有利時機、用好有利條件，把各方面幹事創業積極性充分調動起來，一定能戰勝困難挑戰，推動經濟持續向好、行穩致遠，實現今年的增長預期目標。



有記者提問，根據《政府工作報告》，中國將今年經濟增長目標定為5%左右，請問為什麼定在這個水平？中國政府將採取什麼措施確保達到這一目標？



黃守宏表示，今年我們把經濟增長目標定為5%左右，這是綜合考慮了各方面因素，包括國內國際形勢，包括需要與可能，可以說是立足當前、著眼長遠而制定的。具體來說，從當前需要看，我們要擴大就業、增加居民收入、防範化解風險，都需要一定的經濟增速。今年的就業壓力是比較大的，城鎮新增就業要達到1200萬人以上。根據就業跟經濟增長的對應關係，或者根據經濟增長對就業的拉動效應，大體測算一下，要實現就業目標，經濟大體上也需要保持5%左右的增速。當然還考慮到其他方面的需要。

