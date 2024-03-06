黃守宏：制定系列措施為就業創造良好條件

國務院研究室主任黃守宏解讀《政府工作報告》並答記者問（中評社 李子寧攝） 中評社北京3月6日電／國務院新聞辦公室3月5日上午舉行吹風會，《政府工作報告》起草組負責人、國務院研究室主任黃守宏解讀《政府工作報告》，並答記者問。黃守宏在回答記者提問時表示，就業是最大的民生，既是“國之大者”，也是個人的大事，對一個家庭來講，孩子就業、就好業，這是最為關心的。這些年黨中央、國務院對就業工作高度重視，採取了一系列措施，今年《政府工作報告》中更加突出了就業優先導向，制定了一系列措施。雖然總體來看，今年穩就業確實有很大壓力，同時也有很大的潛力，要把這些潛力充分釋放出來。今年的就業情況一定會是好的。



有記者提問，就業是最大的民生，這兩年青年人尤其是高校畢業生就業工作受到廣泛關注。今年《政府工作報告》提出城鎮新增就業目標是1200萬以上，今年就業壓力還是比較大的，設定這個目標有什麼考慮？這個目標今年能否順利完成？



黃守宏表示，就業是最大的民生，既是“國之大者”，也是個人的大事，對一個家庭來講，孩子就業、就好業，這是最為關心的。這些年黨中央、國務院對就業工作高度重視，採取了一系列措施，今年《政府工作報告》中更加突出了就業優先導向，制定了一系列措施。首先，從導向上來講，今年《政府工作報告》中將城鎮的就業預期目標設定為1200萬人以上，大家要注意“以上”，去年是用“1200萬人左右”，今年是“以上”，這就體現了黨和政府做好就業工作的力度、決心和鮮明的政策導向。



黃守宏說，為了實現就業目標，特別是保障年輕人、高校畢業生的就業，《報告》中提出了一系列政策舉措，概括起來有三個方面：一是加大政策支持力度。既包括了宏觀政策，《報告》中要求今年加強財政、金融等政策對就業的支持力度，要多出有利於穩預期、穩增長、穩就業的政策。同時，專項促就業政策也加大力度，比如失業保險穩崗返還、穩崗擴崗專項貸款、就業社保補貼等。



二是加大重點行業企業和重點群體的支持。《報告》中要求加強對就業容量大的行業企業的支持，加大對高校畢業生等重點群體幫扶。同時對社會上關心的公平就業、權益保障等工作，《報告》也作了安排。