黃守宏：赤字率安排符合中國經濟運行實際

國務院研究室主任黃守宏解讀《政府工作報告》並答記者問（中評社 李子寧攝） 中評社北京3月6日電（記者 李子寧）國務院新聞辦公室3月5日上午舉行吹風會，《政府工作報告》起草組負責人、國務院研究室主任黃守宏解讀《政府工作報告》，並答記者問。黃守宏在回答記者提問時表示，今年的赤字率按3%安排，符合中國經濟運行整體向好的客觀實際、向外界釋放積極的信號，也有利於控制政府負債率、增強財政可持續，為應對將來可能出現的風險挑戰預留政策空間。所以，今年的財政政策總體來看是適度加力的，關鍵是要把這些錢花好、用好，用到最重要的地方，就是《政府工作報告》中講到的要保障好國家重大戰略任務、保障好基本民生財力需求。



有記者提問，總理李強在《政府工作報告》中提到今年財政赤字率安排在3%，請問今年為什麼把赤字率定在這個水平？如何解讀今年這個赤字率？



黃守宏表示，大家知道，財政赤字率是反映財政政策力度和財政風險水平的重要指標，在國際上有一個所謂3%赤字率警戒線的說法，當然也不是金科玉律，很多國家在一定時期遠遠超過3%，有的達到兩位數。對中國而言，這些年從支持經濟發展、防範財政風險、實現財政可持續這些角度考慮，我們的赤字率一直保持在合理適度的水平。這麼多年來，我們衹有在應對新冠疫情衝擊時的2020年、2021年超過了3%，前些年都是在3%以下。去年年初安排預算的時候，赤字率是按照3%安排的，四季度增發了1萬億元國債，這個國債是計入赤字的，所以赤字率算下來就提高到3.8%左右。今年的赤字率按3%安排，實際和去年年初預算水平是一樣的。雖然和去年增發1萬億國債之後比較降了一些，但是整體來講這個水平是適度的。這樣安排符合中國經濟運行整體向好的客觀實際、向外界釋放積極的信號，也有利於控制政府負債率、增強財政可持續，為應對將來可能出現的風險挑戰預留政策空間。綜合考慮這些因素，今年我們定了3%的赤字率。