黃守宏：多措並舉促進民營企業發展壯大

國務院研究室主任黃守宏解讀《政府工作報告》並答記者問（中評社 李子寧攝） 中評社北京3月6日電（記者 李子寧）國務院新聞辦公室3月5日上午舉行吹風會，《政府工作報告》起草組負責人、國務院研究室主任黃守宏解讀《政府工作報告》，並答記者問。黃守宏在回答記者提問時表示，民營經濟是中國經濟的重要組成部分，也是現代化建設的重要力量。黨中央、國務院對民營企業、民營經濟發展高度重視，習近平總書記最近這些年發表一系列重要講話，黨中央、國務院去年出台了促進民營企業發展壯大的文件。在《政府工作報告》也提出了“落實和完善各項支持政策”、“圍繞企業關切優化營商環境”、“支持民營經濟創新發展”等三大舉措。



有記者提問，我們瞭解到現在一些民營企業信心不足，對發展前景不樂觀，不願意投資擴產，這進一步影響到民間投資和就業。請問提振民營企業預期和信心方面，今年將採取哪些有效措施？



黃守宏表示，民營經濟是中國經濟的重要組成部分，也是現代化建設的重要力量。黨中央、國務院對民營企業、民營經濟發展高度重視，習近平總書記最近這些年發表一系列重要講話，黨中央、國務院去年出台了促進民營企業發展壯大的文件。在《政府工作報告》中提出了以下幾個方面的舉措：



一是落實和完善各項支持政策。這些年，我們圍繞促進民營企業發展，已經出台了不少支持政策，這些政策總體落實情況是好的，但有些沒有到位，要繼續把這些政策落實落細。還要圍繞企業關切推出一些新舉措，比如針對民營企業反映比較突出的拖欠賬款問題，《報告》要求要健全防範化解拖欠賬款長效機制。針對民營企業反映的融資難融資貴問題，《報告》提出要提高民營企業貸款占比、擴大發債融資規模等等。



二是圍繞企業關切優化營商環境。《報告》中強調要著力解決民營企業在市場准入、要素獲取、公平執法、權益保護等方面存在的突出問題，這些問題也是民營企業反映較多的。同時，還將在深化全國統一大市場建設等方面採取措施，堅決維護公平競爭的市場秩序。