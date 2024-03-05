陸家屬拒收10萬離金門　嗆綠後果自負

陸方代表泉州台辦副主任李朝暉（中）率所有協商代表與家屬搭船經小三通返回廈門。（照片：中時新聞網） 中評社台北3月5日電／大陸漁船與台海巡船碰撞翻覆釀2漁工不幸死亡案，兩岸代表在金門15度協商仍無結論。兩名陸籍死者家屬5日在大陸代表泉州台辦副主任李朝暉等人陪同下離金。李朝暉離開前表示，台灣出爾反爾、歪曲事實，本月3日返台後至今音訊全無，充分說明民進黨當局沒有解決誠意，他們無必要留在金門，“由此造成的後果由民進黨當局負責”。金馬澎分署長陳泗川則說，還是有繼續處理，不希望談判關起來。



根據《中時新聞網》報導，陸籍家屬因等不到談判結果，今天中午前到殯葬所祭拜亡者後，在李朝暉等人陪同下離開金門，臨走前“海巡署”金馬澎分署長陳泗川等人趕到渡船頭欲轉交家屬慰問金每人10萬人民幣（約44萬新台幣），但被拒收，後續將轉交金門紅十字會代轉。



對此，“海巡署”5日也發布新聞稿表示，2月14日案發之後，本署秉持人道精神積極協助家屬完成招魂、頭七法會等後事，並在法律規範下，盡力滿足家屬需求，以及提供具體撫慰方案，期給予最實質的協助及保障。



“海巡署”說，期間歷經數次協商，但陸方堅持提出不符合台方法律制度的要求，使雙方無法達成共識，台方非常遺憾。台方持續保持最大誠意與開放態度，期待能早日化解歧見，共同解決問題。



泉州台辦副主任李朝暉說，人員進行協商至今天也15天了，“經多次協商溝通，台灣方面依然未對事件發生過程真相作出令人信服說明，而且言詞前後矛盾、否認事實、謊話連篇”，並指控台方對家屬的關切和要求設置各種障礙，未妥善處理善後、製造各種困難。



李朝暉指控，昨天台有關方面負責人在台民意機構繼續出爾反爾、歪曲事實，為推卸責任極力辯解，“台灣方面參加協商人員已於3日離開金門，至今沒有返回、毫無音信，這充分表明民進黨當局沒有解決問題誠意，我們也無必要留在金門，由此造成的後果由民進黨當局負責”。

