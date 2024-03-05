大陸海警船現蹤東台灣外海　一度進24浬

大陸海警2月25日下午在金廈海域開展綜合執法演練。（照片：中國大陸海警官網） 中評社台北3月5日電／金門漁船翻覆事件延燒，大陸海警船近日密集在金門海域巡邏，突破“海峽中線”，罕見的在上月27日直衝台灣東部海域，短暫衝入24海浬限制水域，台方諾克斯級艦及海巡南投艦實施廣播警告驅離。台媒分析，這恐將是大陸罕見利用海警船，進行新一波的“圍台模式”。



《中時新聞網》報導，根據“海巡署”公布資料，2月27日下午3時50分，雷達監控系統發現東部外海有3艘不明目標船隻編隊航行，立刻通報海軍艦艇作戰中心，經核對後確認為大陸海警“2303、2304及2305”等3艘海警船，往北航行於花蓮港東方53浬（限制水域外25浬）。



“海巡署”立刻派遣正在台日海域進行護漁的“南投艦”前往監控，也立刻通報海軍協請在東北角海域巡弋之海軍諾克斯級“寧陽艦”前往監控。



未料到了深夜10時許，“南投艦”發現這3艘海警船於彭佳嶼東南東方26浬處，疑似為閃避海面漁網而駛入24海浬限制水域，立刻加速逼近，並實施廣播驅離，海警船這時才陸續駛離台灣海域。



由於大陸海警船向來很少出現在東部海域，大部分僅出現在釣魚台周遭海域，在金門漁船翻覆事件造成2死事件後，這恐是未來圍台的新模式。