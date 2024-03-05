民進黨高雄主委不連任　派系暗潮洶湧　

高雄市長陳其邁4日出席封裝材料大廠住友培科新建工程謝土典禮。(資料照 高雄市政府提供) 中評社高雄3月5日電／民進黨地方黨部主委2年改選1次，今年5月將重新改選。高雄市黨部主委許智善今天證實，階段性任務已完成，不投入5月主委改選。由於事涉下屆高雄市長黨內初選，傳出新潮流及湧言會都有意願推派主委人選角逐，但為了避免上演2年前“內戰自傷”，黨內人士認為，最後仍會由高雄市長陳其邁出面協調機會高。



許智善是民進黨新潮流系“立委”許智傑的胞弟。2年前民進黨部主委改選喧騰一時，時任“立委”趙天麟跟“立委”許智傑皆有意角逐主委，後由市長陳其邁出面協調，最終由許智傑胞弟許智善同額參選，免於黨內廝殺。



許智善今受訪時證實，他打過2022市長議員選舉、2024大選，階段性任務完成，擔任主委經過不少歷練，幾經考量將做到這任期滿。



綜合台媒報導，高雄市長陳其邁今天下午參加市政會議暨防疫會議，在會前聯訪時表示，沒有聽說這次民進黨高雄地方黨部主委改選有什麼動態或訊息，現在還是市政為主。選市長大家會看過去努力的成績，跟市黨部主委是誰，不會有直接、太多的關聯。



針對民進黨高市黨部主委改選，目前新潮流菊系會推人，但人選還在討論中，湧言會蔡昌達及另名青壯派議員也有可能參選，但最終還是要看各派系的協調結果，當然更要尊重市長陳其邁立場。大家有共識，希望以協調取代競爭。



黨內人士認為，黨內和諧最重要，雖然尊重各派系推派人選，但主委仍須中立，把黨務做好，因此也認為這次應該由市長陳其邁出手協調人選，就像2年前主委改選一樣，避免派系互鬥、內耗。





