日本瞄準法餐推銷扇貝 對中國禁運尋破局

中評社香港3月5日電／共同社報導，日本政府正加緊在歐洲等地擴大日本產扇貝的銷路。原因是原本最大出口對象中國因東京電力福島第一核電站處理水排海而暫停進口，日方陷入困境。日本力爭使扇貝用於法餐，並向家庭滲透，力圖通過在各國舉辦活動等手段挽回局面。



▽魅力



在美食之都巴黎，日本貿易振興機構（JETRO）1月舉行了日本產扇貝等推介活動。扇貝在法餐中也是常見食材，但普遍使用歐洲產。為深入當地市場，在口味等方面展現魅力不可或缺。



日本產扇貝的特點是與歐洲產相比，更有嚼勁和甜味。生於長野縣的著名主廚小林圭（46歲）指出：“若能很好地展現區別，將成為很好的宣傳。”



▽多元化



在歐洲第一經濟大國、鄰國德國，日本水產品的推銷也積極展開。農林水產省1月在柏林的老字號高檔賓館舉行了試吃活動。



在許多人的印象中，扇貝在德國也是用於法餐的高檔食材，但僅憑高價位無望實現出口大幅增長。農水省相關人士稱，“最大的目標是讓人們在超市購買，並在普通家庭食用”，爭取實現推介方法多元化。



▽焦慮



扇貝2022年國內產量約為51萬噸。產地中北海道佔8成，青森、宮城、岩手各縣緊隨其後。向海外出口量約為29萬噸，面向中國大陸和香港的占到一半以上。中國暫停進口造成的打擊頗大。



日本政府去年9月彙總了對水產商的追加支援措施。JETRO將在歐美和東南亞等地逾20個城市開展活動，幫助擴大銷路。JETRO負責人焦慮地表示：“必須盡快為扇貝找到買家。”