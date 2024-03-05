陸家屬失望返陸批台無誠意　管碧玲四點說明　　

陳建仁與“海委會”主委管碧玲接受質詢。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月5日電（記者 黃筱筠）金門大陸漁船案經過15次協商未能達成共識，陸方代表今天離開金門返陸，臨行並嗆聲“相關後果由民進黨當局負責”。“海洋委員會”主委管碧玲今天下午接受質詢回答說，今天這樣發展我們感到非常遺憾，我們會秉持誠意希望雙方未來可以化解歧見，讓這個問題獲得妥適安排，恢復金廈海域的寧靜。



大陸漁船2月14日與台灣海巡船碰撞翻覆致兩漁民落海死亡，家屬前來金門處理後續事宜，經過15次協商最後仍未與相關單位有共識，今於金門當地的殯儀館上香，並於下午2時船班返回大陸，家屬受訪時相哀傷。代表團團長、泉州台辦副主任李朝暉說，15天過去了，台方依然沒有令人信服的說明，且謊話連篇，根本沒有誠意，家屬們也沒必要繼續留下，“相關後果由民進黨當局負責”。



民進黨高雄“立委”李昆澤下午質詢時，一開始就做球讓管碧玲與“行政院長”陳建仁，針對金門事件大陸團返陸一事進行回應。



李昆澤質詢說，金門漁船事件受難家屬今天稍早離開台灣，團長再度指責台灣是惡性事件，並且認為台灣謊話連篇，沒有協商誠意，後果要由民進黨負責，希望主委開誠布公說明。



管碧玲表示，我們雙方落差是很大，她有四點說明，首先我們是民主法治“國家”應該交給獨立的司法機關調查，才能釐清責任，只要調查完成一定勿枉勿縱。第二，因司法調查需要持時間，我們願意盡最大誠意對家屬表達誠摯關懷撫慰，盡最大誠意提供協助對家屬表達誠摯關懷，提供實質協助。這部分達到某種程度共識，但是名稱雙方仍有堅持。



她指出，第三，我們要表達最大誠意，發生這樣事情非常遺憾，也知道家屬痛苦。對於道歉部分，安排“海巡署副署長”藉由記者會公開，對於沒有錄影片即時迅速讓社會與家屬了解事實真相部分，我們對社會表達公開道歉，她指派“海巡署長”到金門上香並撫慰家屬，“署長”上香對於亡者的死亡表達歉意，撫慰家屬也致贈慰問金，這部分進一步要怎麼道歉，都有提出版本在溝通，但是最後道歉版本沒有達成共識。

