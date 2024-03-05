管碧玲回應陸家屬返陸　韓國瑜台上認真筆記

聽到“海委會”主委管碧玲回應陸代表團返陸一事，韓國瑜拿起紙筆抄筆記。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月5日電（記者 黃筱筠）大陸漁船2月14日與台灣海巡船碰撞翻覆致兩漁民落海死亡，家屬前來金門處理後續事宜，經過15次協商最後仍未與相關單位有共識，今於金門當地的殯儀館上香，並於下午2時船班返回大陸，家屬受訪時相當哀傷，也很氣憤。海洋委員會主委管碧玲今天出席“立法院”質詢時，都沒有公開受訪，下午在民進黨“立委”李昆澤質詢做球下，做出回應。



陸方代表、泉州台辦副主任李朝暉離台前受訪表示，不滿台灣方面沒人願意承擔，連一句最簡單的道歉都沒有，相關後果由民進黨當局負責。



“立法院長”韓國瑜下午持續主持議事，當聽到管碧玲回應時，韓國瑜也拿起筆與小紙條抄下筆記，非常認真在聽管碧玲的回應。



“行政院長”陳建仁今天率領“閣員”到“立法院”進行施政質詢。



管碧玲上午以及下午出席質詢前，都沒有被媒體堵訪到，比起昨天在委員會答詢態度，突然變得保守低調。但下午質詢時，則在高雄新系“立委”李昆澤做球之下，回應大陸代表團不滿事件處理，憤怒返陸一事。李昆澤在管碧玲回應之後，也要求“行政院長”陳健仁對此事件要表態。