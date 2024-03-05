因禍得福！基隆東岸商場爭議衝高謝國樑聲量

地方首長近三個月口碑排名（分析區間：2023/12/02～2024/02/29）(照: 網路溫度計) 中評社台北3月5日電／基隆東岸商場產權爭議讓基隆市罕見地在新聞版面上從地方站上了全台性新聞版面，不僅如此，根據《網路溫度計》“地方首長口碑排名”（時間：2023/12/02～2024/02/29 ），過去在地方首長聲量排名上，前幾名通常都是由六都包辦，不過近期排名出現黑馬，中國國民黨基隆市長謝國樑突破重圍進入前六名，還衝上第四位，共累積近16萬筆聲量。台灣師範大學政研所教授曲兆祥認為，謝國樑因為NET事件聲量提高非常多，很多基隆市民也開始關注該事件，提高基隆在全台的關注度。



基隆地檢署將基隆東岸商場產權爭議分為“他”字案，將市長謝國樑等人列為被告。



根據《中時新聞網》報導，針對基隆東岸商場事件，除了國民黨籍基隆市議員俞叁發、曾紀嚴力挺聲援，藍營“立委”也跨縣市串連支持，國民黨“立委”羅智強、王鴻薇和林沛祥大動作於2月19日和謝國樑共同舉行記者會，要求前基隆市長、“內政部長”林右昌說明“NET的產權究竟是誰的”？



以基隆“立委”林沛祥為例，根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2023/12/05～2024/03/03）統計調查，過去三個月來，聲量最高點就是出現在2月19日記者會的829筆。雖然謝國樑在爭議中聲量高達42%負評，正面聲量僅11%，曲兆祥表示，NET事件對藍軍士氣提升有所幫助，也助攻討論NET事件的“立委”聲量，增進國民黨內團結。



對此，台北大學公共行政暨政策學系教授劉嘉薇認為，聯合記者會有“立委”去幫地方首長的感覺，展現出藍軍的團結。她指出，過去地方出現爭議事件“立委”聯合開記者會情形並不常見，以往林沛祥在全台性議題上比較少見，這次因NET事件召開記者會，讓謝國樑成功拉抬林沛祥聲量。



根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2024/01/31～2024/02/29）統計調查，進一步分析謝國樑近一個月網路關鍵領袖排行，排除政治人物以後，可以發現前五名是3個人以及2個臉書粉專。曲兆祥分析，NET事件藍營政治人物發言比較多，綠營政治人物除了林右昌以外，民進黨政治人物涉入不多，為了要平衡或討回說法，跟綠營有關的人士會活躍度比較高，集中火力討回聲量，因此可以發現前五名討論謝國樑的都是政治屬性偏綠的人士。



劉嘉薇表示，即便是地方議題但是網路上討論回歸藍綠對立，並沒有看到中立政治立場的人討論NET事件，這樣對地方建設並沒有實質幫助。