陸配4年取得身分證？陳建仁沒同意

陳建仁與陸委會主委邱太三接受質詢。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北3月5日電（記者 楊騰凱）中國國民黨“立委”許宇甄今日質詢時問“行政院長”陳建仁，是否同意將陸配身分證取得年限改為4年落實平權。陳建仁說，因為兩地政治背景不一樣，才會按照台灣法律訂定陸配要6年才能取得身分證，不過陸配受到的福利其實比其他外配多。



陸委會主委邱太三則表示，大陸人士既不是“本國人”也不是外國人，也因為這樣的定位，兩岸條例相關規定就會有很多不同。



“行政院長”陳建仁今日率行政官員赴“立法院”進行施政報告並備詢。



大陸配偶取得身分證的年限是居留台灣6年，其他國家配偶則是4年。



許宇甄質詢時問陳建仁，是否同意陸籍配偶取得身分證的年限原本是6年，改成與其他外籍配偶一樣是4年，來落實平權？



陳建仁表示，大陸配偶取得身分證與其他國家配偶取得身分證的方式，確實是有不一樣，但如果按照各種項目來看，大陸配偶受到的福利，是比其他外籍配偶多，因為兩地的政治、經濟、文化還有法律的背景不太一樣，所以我們才會按照台灣的法律，來訂定大陸配偶居留多少年可以取得身分證，目前是6年。



邱太三表示，我們從“憲法”增修條文有特別做了這樣的規定，對大陸人士既不是“本國人”也不是外國人，也因為這樣的定位，兩岸條例相關規定就會有很多不同。



許宇甄進一步提問，大陸配偶取得身分證的年限比其他外籍配偶還長，基於平等原則，如果可以改成4年，可以保障大陸配偶來台的權益，也可以落實兩岸婚姻配偶的權益，調降大陸配偶取得身分證的年限，會不會影響健保支出？



陳建仁表示，要看條件，平均來看陸配實際上我們對他們的保障，反而比外配還多。



許宇甄指出，其實是不會增加健保支出的，我們還是希望不要有雙重標準。



邱太三表示，陸配將近36萬人，但有12萬人不在台灣，因為他們是台商幹部的配偶。