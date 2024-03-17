王鵬答中評：大陸包容 繼續爭取台灣民心

暨南大學國際問題研究院副院長、經濟學院台港澳研究所教授、博士生導師王鵬（中評社資料照） 中評社香港3月17日電（記者 束沐）暨南大學國際問題研究院副院長、經濟學院台港澳研究所教授、博士生導師王鵬接受中評社專訪，對今年兩會《政府工作報告》的涉台段落進行分析解讀。王鵬認為，報告涉台部分脈絡層次清晰，重點突出、論述精要，大陸堅持一中原則和“九二共識”底線，硬的更硬，但底線之上維持兩岸協商可能性，堅持深化融合發展、造福兩岸同胞福祉，軟的更軟。



今年《政府工作報告》涉台段落如下：我們要堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和“九二共識”，堅決反對“台獨”分裂和外來干涉，推動兩岸關係和平發展，堅定不移推進祖國統一大業，維護中華民族根本利益。深化兩岸融合發展，增進兩岸同胞福祉，同心共創民族復興偉業。



《政府工作報告》涉台論述 以不變應萬變



王鵬認為，今年《政府工作報告》涉台部分字數雖然不多，但是脈絡層次非常清晰，重點更加突出，論述更加精要，主要有三個重點：一是堅持一個中國原則和“九二共識”，這麼多年來，無論兩岸及國內外形勢發生何種變化，大陸方面堅持這個立場“以不變應萬變”；二是堅決反對“台獨”分裂和外來干涉；三是當前推動兩岸關係發展的具體工作，比如深化兩岸融合發展、增進兩岸同胞福祉等，將關乎中華民族根本利益與兩岸統一的戰略問題，落實到具體工作中。



王鵬表示，報告重申貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，這是大陸對台工作的根本遵循和重要指導方針，非常明確。他指出，“新時代黨解決台灣問題的總體方略”自中共十九屆六中全會首次提出以來，連續三年寫入《政府工作報告》，也出現在中共二十大報告和近年來的對台工作會議，不僅是當前黨中央對台大政方針的集大成者，也具有非常豐富的政治內涵。



王鵬說，大陸對台方針看似“十幾年沒變”，反而體現出我們根據形勢發生變化，不斷調整對台工作，形成了新時代對台總體方略。

