中評鏡頭：李家超列席人大開幕會 互動熱絡

李家超與鄰座的官員互動熱絡（中評社 林艷攝） 中評社北京3月6日電（記者 林艷）十四屆全國人大二次會議3月5日在北京人民大會堂開幕，李家超以香港特別行政區行政長官身份列席。中評社記者注意到，李家超在會場上熱情與主席台上的官員握手、交流，互動非常熱絡。



李家超列席今次人大開幕會備受香港媒體記者關注，在大會開始前，中評社記者就聽到身後的香港媒體在搜尋李家超的座位牌。臨近大會開始時，李家超與澳門特首賀一誠一同抵達會場，李家超與座位後排的官員握手互動，場面很熱絡，像老朋友再相見般親切。其中，還有與會者為李家超指引座位。入座後，李家超又與鄰座的兩位來自軍隊的官員進行交流互動。



特別有趣的是，大會結束後，李家超和賀一誠二人還特別在主席台逗留了一會兒，分別在主席台上拍了個紀念照，然後二人又開心地拍了個合影才離開。



昨天下午，李家超也在北京出席香港北京高校校友聯盟舉辦的“肩負使命 共創未來”2024在京港生座談會，與在京學習的香港青年交流，瞭解他們的學習和生活情況。他致辭時勉勵在席的香港青年繼續努力發揮自身所長，在國家的廣闊空間大展所長，並擔當香港與內地合作的重要橋梁，貢獻國家高質量發展。



隨後，李家超會見記者表示，國務院總理李強在政府工作報告中談及涉港部分的內容，以及談到支持粵港澳大灣區等經濟發展優勢地區更好發揮高質量發展動力源作用，這令其倍感鼓舞。他表示，今年是新中國成立七十五周年，是實現“十四五”規劃目標任務的關鍵一年，對“一國兩制”實踐具有重要意義。李家超指出，在中央的指導支持下，香港特區政府必定繼續全面準確、堅定不移貫徹“一國兩制”、 “港人治港”、高度自治的方針，發揮好“愛國者治港”的力量和價值，團結各界，全力發展經濟、改善民生，並充分把握好“十四五”規劃、粵港澳大灣區建設、“一帶一路”倡議等國家戰略帶給香港的龐大機遇，積極融入國家發展大局，提升國際競爭力。



李家超在京兩天時間可謂行程滿滿，3月4日抵達北京後先拜訪國家財政部，與藍佛安部長會面，就加強內地與香港金融合作以及鞏固香港作為國際金融中心地位等議題交換意見。之後，李家超出席國家衛生健康委員會、香港特區政府醫務衛生局（醫衛局）和香港賽馬會的合作文件簽署儀式



（後方支援實習記者：趙人嬋）

