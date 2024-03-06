中評關注：“部長通道”回歸 媒體熱情滿滿

首場部長通道獲媒體高度關注（中評社 郭至君攝） 中評社北京3月6日電（記者 郭至君）2024年3月5日，第十四屆全國人民代表大會第二次會議首場“部長通道”集中採訪活動在北京人民大會堂舉行。"部長通道"實際上是位於人民大會堂北大廳的一條列席人員入場通道。這段路，被約定俗成地稱作“部長通道”。



自從全國人大專門設立集中採訪區以來，“部長通道”每年都成了媒體鏖戰的重要場所，因為各部委第一把手在這裡說出的只言片語，都傳達著重要的訊息。而且，今年是疫情復常之後第一年全面恢復全國兩會的現場採訪，境外媒體記者們時隔4年可以再度與部委領導們身處同一空間，直擊每一個問題回答的瞬間。中評社記者提前1個多小時抵達人民大會堂北大廳，看到已經有不少記者在現場忙碌地進行著準備工作。當部委領導們依次走上紅毯，來到中央話筒處時，媒體區的數百台相機不約而同地發出“哢哢”的拍照聲，頗為壯觀。



今年的首場“部長通道”共有四位部長級官員參加，既有往年參加過答問的水利部部長李國英和農業農村部部長唐仁健，也有首次亮相的新面孔——科學技術部部長陰和俊和國務院國有資產監督管理委員會主任張玉卓。他們圍繞政府工作報告、科技創新、糧食安全、國企央企高質量發展等問題進行回應，答問內容乾貨滿滿。今年會議期間還有兩場“部長通道”，分別將於8號和11號舉行，屆時會有更多部委領導來參加，回應媒體和民眾關心的社會關切熱點。



（後援實習記者：孫禕璠）

