兩會專訪：李引泉論香港金融角色不可或缺

全國人大代表、招商資本董事李引泉兩會期間接受中評社記者專訪（中評社 郭至君攝） 中評社北京3月13日電（記者 郭至君）全國人大代表、招商資本董事李引泉日前在2024年全國兩會上接受了中評社記者的專訪，就香港國際金融中心地位，離岸人民幣業務，提振香港營商信心等問題進行了深入剖析。李引泉告訴中評社記者，香港作為國際金融中心已經有幾十年的歷史，它的優勢仍都存在，並且依托內地這個全世界第二大經濟體，因此未來香港的這個地位不會被削弱，也不會降低。



李引泉首先表示，現在有一些人對香港國際金融中心的地位不太樂觀，也有西方的一些力量在唱衰香港。在他看來，國際金融中心是經濟、商業和金融範疇的概念，而不是意識形態領域的概念。經濟的成功、國際金融中心的形成，是有一系列堅實的經濟、法律的條件來支撐的。香港作為國際金融中心的成功是在幾十年的時間里形成的，現在這些成功的優勢條件基本上都還在。首先是香港的法治條件，第一點，在香港的普通法系中，長期沿用至今、約束所有的經濟、商業、金融、貿易等活動的這部分法律仍然是有效的，並沒有因為其他法律的頒布和實施而受到任何負面影響。在這個市場上，所有的投資者、融資者，所有的活動和法律權益都是受到良好保障的。第二點是香港的簡單稅制，目前，香港政府仍然很重視保持較低的稅率，在世界上各個國際金融中心中，香港的優勢仍然是明顯的。第三點是香港的貨幣發行制度和其他大的經濟體不一樣，香港有特殊的制度，沒有貨幣過多發行的問題，目前仍然在實施有效的政策和管理。第四點，經濟活動的自由度也很高，所有資本的流入、流出都是自由的。此外，香港沒有長期形成政府債務的壓力。現在的G20經濟體或者其他經濟體，都不同程度地存在以上問題，如貨幣過多發行導致金融經濟泡沫。



李引泉也說，香港的金融監管體系也非常的簡明而有效。與其他國際金融中心，如紐約和倫敦相比，香港的金融體系簡單明了、容易操作，而且監管非常有效，所以運行的效率非常高。此外，香港金融產品的豐富度在亞洲是最好的，在全球也是比較好的，這都是香港固有的優勢。同時，香港金融的基本的設施、制度、規則和監管和國際的接軌是非常好的。

