林毅夫：堅持中國必將成為最大經濟體的觀點

全國政協常委、著名經濟學家林毅夫教授在2024全國兩會期間接受媒體集體採訪（視頻截圖） 中評社北京3月7日電（記者 郭至君）2024年全國兩會正在召開，期間，全國政協常委、北京大學新結構經濟學研究院教授、院長林毅夫接受了記者集體採訪，就中國經濟發展、民營經濟、對內改革等許多熱點問題進行了回答。林毅夫表示，每年經濟增長的情形都會受到國際、國內各種因素的影響，但總的來講，中國發展的動力、潛能、決心都在，他對中國經濟的發展前景仍舊充滿信心。



以下是問答全文：



問：近期很多國際機構對中國經濟的預測在5%以下，您提出今年中國經濟增長預計仍在5%以上，判斷依據在哪？為何相對樂觀？



林毅夫：主要是中國有增長的潛力。經濟增長需要生產力水平不斷提高，而生產力不斷提高需要技術不斷創新、產業不斷升級。中國作為一個發展中的大的經濟體，還處於產業升級階段，我們和發達國家還有相當大的差距，這個差距可以作為一個後來者的優勢。另外，中國還有一個優勢，就是以人工智能數字經濟為代表的新經濟。我們和發達國家在新經濟方面處於同一條起跑線上，並且中國在新經濟方面有三個優勢：第一，新經濟以人力資本投入為主，中國是一個14億人口大國，有非常豐富的人力資本，有很多具有企業精神也有技術能力的人才，數量和人口成正比。第二，按照購買力平價計算，中國已經是世界第一大經濟體，按照市場匯率計算中國是第二大經濟體，在任何技術創新產品研發出來以後，我們可以快速進入國內市場達到規模經濟，有很強的競爭力。第三在硬件方面，我們國內有最好的產業配套能力。這三方面綜合起來，讓我們在新經濟的技術創新方面比其他國家有著非常明顯的優勢。



以軟件為例，現在美國下載量最大的五個軟件當中有四個是中國企業開發出來的。從硬件的角度來講，比如像電動汽車特斯拉，在美國發展了十幾年，最高的產量不足3萬輛，到中國來投資，一年就建成了，第二年產量就達到48萬輛，所以在新經濟方面中國是具有優勢的。從這些角度來看，我們有很大的技術創新、產業升級的空間，生產力水平提高的空間也很大。另一方面，中國的儲蓄率高，投資的資源也多，中國也有發展經濟的意願，在有8%的潛力的前提下，我相信實現5%以上的增長是完全有可能的。

