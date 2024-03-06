倪永傑答中評：台海風險飆升 需以智應變

上海台灣研究所所長倪永傑（中評社資料照） 中評社香港3月6日電（記者 束沐）上海台灣研究所所長倪永傑接受中評社記者專訪，解讀今年大陸《政府工作報告》的涉台論述。倪永傑認為，《政府工作報告》高度概括今年對台工作的重點和要點，賴清德上台後，反分裂、反干涉的形勢任務更加繁重，大陸會更加堅持底線、劃定紅線，也將深化兩岸全方位融合、建設福建融合發展示範區，他建議要科學、有效、精準對待台灣不同群體，做好台灣青年爭取轉化工作，善於轉危為安，化解風險。



今年《政府工作報告》涉台段落如下：我們要堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和“九二共識”，堅決反對“台獨”分裂和外來干涉，推動兩岸關係和平發展，堅定不移推進祖國統一大業，維護中華民族根本利益。深化兩岸融合發展，增進兩岸同胞福祉，同心共創民族復興偉業。



報告貫徹總體方略 高度概括對台工作重點要點



倪永傑認為，《政府工作報告》高度概括對台工作的重點、要點：一是貫徹總體方略，這是指導思想，目標是推進祖國統一大業；二是堅持一中原則與“九二共識”，這是兩岸關係政治基礎，把一中原則與“九二共識”連在一起講，精準定義了“九二共識”；三是堅決反對“台獨”分裂和外來干涉，這是今年的重中之重；四是推動兩岸關係和平發展、深化融合發展，集成各方合力，增進同胞褔祉，取得新的進展。

