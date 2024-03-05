台糖瘦肉精真相？陳建仁：盼這星期公開說明

陳建仁接受質詢。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月5日電（記者 黃筱筠）有關台糖瘦肉精風波，民進黨台中“立委”何欣純下午質詢問到，有關於台糖瘦肉精風波進行食安專家會議之前說3月有結果，現在進度為何？“行政院長”陳建仁表示，希望這個星期進行說明。何欣純也邀陳建仁與副院長鄭文燦與台中市長盧秀燕一起到台中吃酸菜白肉鍋，力挺本土豬肉。陳建仁也說，這個很有趣，等總質詢結束後，他來安排。



台糖梅花豬肉片瘦肉精“西布特羅”食安事件，“衛福部”食藥署日前召開專家會議，共有14名專家與會，歷時3個多小時，但討論重點不在釐清瘦肉精來源，而是探討實驗過程中可能出錯原因。 “農業部”日前也舉辦專家會議，彙整兩場專家意見與建議後，報告交給“行政院”食品安全辦公室，由“行政院”在3月對外說明。



何欣純質詢提及何時要對外說明，“衛福部長”薛瑞元說，這個部分目前在簽辦，這兩天會送到“行政院”，由“行政院”統一說明。陳建仁表示，他希望這星期內公開說明。



何欣純說，長久以來注重食安議題，要給民眾安心一定要儘快說明，我們挺台灣本土豬，副院長之前有約盧市長吃酸菜白肉鍋，是否已經約好了？鄭在位置上點頭，何則說那邀集台中“立委”一起到台中吃鍋挺台灣本土豬肉。



陳建仁表示，這是很有趣的安排，總質詢結束他來安排。何欣純也說，那就等院長安排。