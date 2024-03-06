張玉卓在部長通道答問 央企如何高質量發展

國務院國有資產監督管理委員會主任張玉卓首次亮相兩會“部長通道”（中評社 郭至君攝） 中評社北京3月6日電（記者 郭至君）十四屆全國人大二次會議開幕會結束後，在人民大會堂北大廳舉行了十四屆全國人大二次會議首場“部長通道”的集中採訪活動，國務院國有資產監督管理委員會主任張玉卓就國資委如何指導中央企業加快推進高質量發展、促進中國經濟持續回升向好等問題回答了現場記者的提問。



張玉卓表示，5日上午，李強總理作政府工作報告，我們聽了以後覺得這個報告是高舉旗幟、求真務實、催人奮進的。其中，對國資國企方面安排部署內容比較豐富，包括國有企業深化改革，國有經濟布局優化和結構調整，做強做優主業，國有企業增加核心功能、提高核心競爭力，還包括建設世界一流企業和建設現代化產業體系等。所有這些最核心的是推進高質量發展，這是我們的首要任務。我想用三個字來講中央企業今年準備怎麼推進高質量發展，那就是“高”，就是高水平的協同；“質”，就是質的有效提升；“量”，就是量的合理增長。



張玉卓說，“我先講‘量’。這方面，中央企業去年成績是不錯的，實現了銷售收入40萬億，增加值10萬億，利潤2.6萬億，都實現了穩定增長。特別是在投資方面，我們充分發揮投資的調節作用，去年中央企業總投資6.2萬億，其中固定資產投資5.09萬億，占全國固定資產投資的10%。這裡面投資增長的速度比較快，去年中央企業固定資產投資增長11.2%，全國是3%，我們以比全國高出大約8個百分點的投資增速，實現了對國民經濟增長的貢獻。初步統計，拉動社會投資超過10萬億。今年頭兩個月，形勢持續向好，一些重點行業表現好，比如中央企業的社會售電量增長13%，汽車銷售量增長15%，水運集裝箱的量增長17%，特別是航空、物流運輸同比增長了59%。這說明經濟持續向好的態勢在鞏固，對做好今年國資國企的工作，我們是充滿信心的。”

