中評現場：全國人大開幕 李強總理作報告

中共中央總書記、國家主席習近平出席全國人大開幕會（中評社 林艶攝） 中評社北京3月6日電（記者 林艶）第十四屆全國人民代表大會第二次會議3月5日上午在北京人民大會堂開幕，來自全國各地的近3000名全國人大代表參加。中共中央總書記、國家主席習近平出席，國務院總理李強代表國務院向大會作政府工作報告，大會由全國人大委員長趙樂際主持。



上午臨近9時許，在現場熱烈的掌聲中，習近平、李強、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正和大會主席團成員等步入人民大會堂大禮堂並在主席台就座，習近平親切地向主席台上成員揮手致意。隨著主持人趙樂際宣布大會正式開幕，全體起立高唱國歌。



在開幕大會上，李強代表向大會作政府工作報告。報告共分三個部分：一、2023年工作回顧；二、2024年經濟社會發展總體要求和政策取向；三、2024年政府工作任務。



中評社記者注意到，習近平非常認真地聽取了李強在大會上作的報告，時不時翻看主席台桌上擺放的紙本報告。在李強結束報告回到座位後，二人還進行了短暫的交流，習近平面帶笑容，李強也笑得很開心。隨後，李強也與一旁的蔡奇進行了短暫交流，蔡奇在交談過程中時不時指向手中的報告。最後，大會結束時，主持人趙樂際也轉向主席台，與習近平、李強等交談。



李強在報告中指出，過去一年，是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，是本屆政府依法履職的第一年。面對異常複雜的國際環境和艱巨繁重的改革發展穩定任務，以習近平同志為核心的黨中央團結帶領全國各族人民，頂住外部壓力、克服內部困難，付出艱辛努力，新冠疫情防控實現平穩轉段、取得重大決定性勝利，全年經濟社會發展主要目標任務圓滿完成，高質量發展扎實推進，社會大局保持穩定，全面建設社會主義現代化國家邁出堅實步伐。



李強在報告中指出，在肯定成績的同時，我們也清醒看到面臨的困難和挑戰。我們一定直面問題和挑戰，盡心竭力做好工作，決不辜負人民期待和重托。



李強在報告中指出，今年是中華人民共和國成立75周年，是實現“十四五”規劃目標任務的關鍵一年。今年發展主要預期目標是：國內生產總值增長5%左右；城鎮新增就業1200萬人以上，城鎮調查失業率5.5%左右；居民消費價格漲幅3%左右；居民收入增長和經濟增長同步；國際收支保持基本平衡；糧食產量1.3萬億斤以上；單位國內生產總值能耗降低2.5%左右，生態環境質量持續改善。



報告中，李強還就加強政府自身建設，民族、宗教和僑務工作，國防和軍隊建設，香港、澳門發展和兩岸關係，以及我國外交政策等作了闡述。李強表示，我們要繼續全面準確、堅定不移貫徹“一國兩制”、“港人治港”、“澳人治澳”、高度自治的方針，堅持依法治港治澳，落實“愛國者治港”、“愛國者治澳”原則。支持香港、澳門發展經濟、改善民生，發揮自身優勢和特點，積極參與粵港澳大灣區建設，更好融入國家發展大局，保持香港、澳門長期繁榮穩定。



李強指出，我們要堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和“九二共識”，堅決反對“台獨”分裂和外來干涉，推動兩岸關係和平發展，堅定不移推進祖國統一大業，維護中華民族根本利益。深化兩岸融合發展，增進兩岸同胞福祉，同心共創民族復興偉業。



此外，受全國人大常委會委托，全國人大常委會副委員長李鴻忠作關於國務院組織法修訂草案的說明。



大會主席團常務主席、執行主席趙樂際、李鴻忠、王東明、肖捷、鄭建邦、丁仲禮、郝明金、蔡達峰、何維、武維華、鐵凝、彭清華、張慶偉、洛桑江村、雪克來提·扎克爾、劉奇在主席台執行主席席就座。



中評社記者看到，香港特別行政區行政長官李家超、澳門特別行政區行政長官賀一誠列席會議並在主席台就座。



在主席台就座的還有：馬興瑞、王毅、尹力、石泰峰、劉國中、李幹傑、李書磊、何衛東、何立峰、張又俠、張國清、陳文清、陳吉寧、陳敏爾、袁家軍、黃坤明、劉金國、王小洪、吳政隆、諶貽琴、張軍、應勇、胡春華、沈躍躍、王勇、周強、帕巴拉·格列朗傑、何厚鏵、梁振英、巴特爾、蘇輝、邵鴻、高雲龍、陳武、穆虹、咸輝、王東峰、姜信治、蔣作君、何報翔、王光謙、秦博勇、朱永新、楊震，以及中央軍委委員劉振立、張升民等。



出席全國政協十四屆二次會議的政協委員列席大會。



中央和國家機關有關部門、解放軍有關單位和武警部隊、各人民團體有關負責人列席或旁聽了大會。



外國駐華使節旁聽了大會。



（後方支援記者：，實習記者：李澤璇）