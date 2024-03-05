相信清白！新竹縣10位鄉鎮長為楊文科加油

新竹縣鄉鎮市長聯誼會，10位鄉鎮長5日一同為縣長楊文科加油，由擔任會長的芎林鄉黃正彪（左三）獻花給楊文科（右四）。（照:新竹縣政府提供） 中評社新竹3月5日電／新竹檢調偵查豐邑豐采520建案，日前帶回新竹縣長楊文科訊問，諭知新台幣50萬元交保，楊文科自認沒有犯罪，一度拒保的消息傳出後，很多支持者在社群發言相信楊文科的清白。新竹縣鎮市長聯誼會5日有10位鄉鎮長到縣長室，由擔任會長的芎林鄉鎮黃正彪獻花給楊文科，深信楊文科的為人，為楊文科加油。



綜合台媒報導，縣府新聞處今天也對全案有人指檢調明確掌握縣長楊文科涉嫌圖利他人的事證，由處長魏文元代表楊文科發布聲明說，縣府再次強調希望司法是公正的，儘速還當事人清白，也呼籲各界不要被未經證實的訊息帶風向、混淆視聽。



新竹縣13鄉鎮市聯誼會今天早上由會長、芎林鄉長黃正彪率隊，跟部分代表會的主席一起到縣府探望，送花給楊文科，幫他加油打氣。



全縣13鄉鎮市，除了民進黨竹北市長鄭朝方、國民黨籍的新豐鄉長徐煒傑和寶山鄉長邱振瑋3人未到，其他都到了。其中徐煒傑剛好北上跟“中央”爭取建設經費，邱振瑋則人在日本帶團出訪交流中。



13鄉鎮代表會主席，隨行到縣府替楊文科加油的則有：竹東范國威、橫山古鋓明、芎林姜禮銘、寶山古仁樺、北埔徐鏡明、以及五峰秋美玉。



楊文科從13鄉鎮市長聯誼會會長黃正彪手中接下花束說，他不好講甚麼，公道自在人心，但是謝謝大家的關心，他會一本初衷不改其志，繼續打拚。