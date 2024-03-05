管碧玲搶著發言　被韓國瑜請下台

“行政院長”陳建仁和“海委會”主委管碧玲（右）。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北3月5日電（記者 楊騰凱）中國國民黨“立委”許宇甄今日在“立法院”質詢時，質疑台灣海洋委員會主委管碧玲昨日擅自更改內政委員會專案報告的題目，又不肯道歉，導致浪費時間。管碧玲並沒有獲許宇甄授意就自行發言，最後管碧玲被“立法院長”韓國瑜請下台，場面略顯尷尬。



“行政院長”陳建仁今日率行政官員赴“立法院”進行施政報告並備詢。



“立法院”內政委員會昨日安排金門事件專案報告，召委高金素梅定的報告名稱是“金門撞船案：翻船執法過程及後續處理”，但“海委會”提出的紙本報告卻是寫“取締大陸籍快艇事故案”專題報告，排除了撞船字眼。



藍委許宇甄質詢時指出，執法過程有錯誤就勇於承認，金門翻船案沒有影響，沒辦法說明真相，大家各說各話。昨天“立法院”內政委員會專案報告，是為了讓“海巡署”有釐清的機會，海洋委員會主委管碧玲不應該擅自更改報告題目，又不肯道歉，管碧玲應該該道歉就道歉。



陳建仁表示，道歉應該要有根據，等司法偵查完。



管碧玲此時說，溝通過程有道歉版本，有拿出符合法制的道歉版本來溝通。



此時許宇甄強調，不必管碧玲回答。許宇甄轉頭對韓國瑜說，自己並沒有請管碧玲上前答詢，接著韓國瑜示意管碧玲回到座位。管碧玲也沒有繼續堅持，自行走下答詢台回到座位。