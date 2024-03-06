邱世卿語中評：漁船事件埋下台海衝突的種子

台灣前空軍司令部少校參謀官邱世卿。（中評社 方敬為攝） 中評社南投3月6日電（記者 方敬為）台灣前空軍司令部少校參謀官邱世卿接受中評社訪問表示，214金門漁船事件台方不願負起政治責任，導致大陸反應越趨強烈，前年時任美國眾議院議長佩洛西訪台，使“海峽中線”消失，大陸去年在台海展開聯合警巡，未來可能常態化，當兩岸在台海發生執法對峙情境，一旦有一方海軍介入，就可能升級成軍事對峙乃至於衝突，漁船事件埋下台海衝突的種子。



邱世卿說，觀察“海委會”管碧玲在“立法院”的答詢，仍然態度強勢，顯然“海委會”不打算讓爭議早日落幕，這也是外界認為比較奇怪的地方，這本來應該只是執法失當、處理程序不周的單純過失，卻演變政治化攻防。且台灣政壇針對相關事件的發言越來越政治化，只要偏向政治就越無法解決爭議僵局。照現況分析，僵持越久只會對台灣越不利。



邱世卿，台灣空軍官校畢業，曾擔任台灣空軍志航基地補給官、彈藥官、台灣空軍司令部少校資訊參謀官。現從事人工智慧應用研發，出版《戰爭下的平民生存手冊》引起話題。



針對金門漁船事件後續效應，邱世卿表示，海域管理分為兩個層次，第一個是治理部分，例如海巡、海警護漁、查緝海上不法活動或者非法侵入海域等，比較接近警察權，屬于執法治理的一部分。另一層次就是“領海”，涉及“主權”的維護，海軍是相關象徵。而金廈的衝突，就兩岸關係來看，目前還在治理權的範疇。

