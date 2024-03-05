韓醫生辭職事態持續半月 政府醫界仍針鋒相對

中評社香港3月5日電／韓國實習醫生和住院醫生辭職離崗反對政府推行醫學院擴招已有半月，部分醫學院教授也以辭職或削發等方式抗議政府方針。政府方面則多次發話警告將採取行政處分措施。目前雙方均無妥協之意，事態恐將繼續發酵一段時間。



韓聯社報導，韓國政府于2月22日至3月4日接收全國40所大學2025學年度醫學院招生名額申請，結果40所大學共申請增員3401人。該結果出爐後的5日上午，江原大學醫學院10多名教授在教學樓前舉行削發儀式，譴責院方不考慮教授們的意見而單方面決定增員。



部分教授們還以遞交辭呈或在社交網站發文等方式表示抗議。由忠清南道多所大學醫院共370名教授組成的忠南大學醫院緊急對策委員會前一天向校務部門提交意見書要求不要增員。



政府4日起在全國各大實習醫院進行實地檢查，併發現仍有大多數實習住院醫生未返崗。據政府發佈的一份數據，截至4日晚8時，全國100家實習醫院工作4年以下的9970名住院醫生中有90.1%（8983人）缺勤。此外，部分實習醫生和專科培訓醫師（Fellow）放棄了錄用資格。



實習住院醫生辭職離崗事態已持續了半個月，醫療一線留守人員因工作超負荷而精疲力盡，多數患者面臨診療和手術被推遲的困難。受到部分專科培訓醫師離崗的影響，全南大學醫院手術量從4日起驟降至平時的30%。該院一名醫務人員表示，留守人員疲憊不堪，教授們每週工作時間長達80～100小時。



面對大批醫生拒不返崗的情況，保健福祉部決定從5日起向有關人員發送通知提醒政府將採取行政處分措施。政府當天主持中央災難安全對策本部會議時表示，前一天已掌握7000多名醫生拒不返崗的證據，今後將依法對有關人員進行行政處分。