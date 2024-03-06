中評現場：李家超出席2024在京港生座談會

香港特別行政區行政長官李家超出席2024在京港生座談會並致辭（中評社 李子寧攝） 中評社北京3月6日電（記者 李子寧）2024在京港生座談會5日下午在北京舉行，香港特別行政區行政長官李家超，北京市委常委、統戰部部長楊晉柏，北京市政協黨組副書記、副主席崔述強、中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室北京聯絡部主任蘇玉軍等出席活動，此外還有來自北京11所高校不同專業的24位港生也同場出席活動。



李家超在致辭時表示，今年是中華人民共和國成立75周年。國家正堅定不移推進中國式現代化，加快構建新發展格局。習近平主席在2024年新年賀詞中表明，國家會繼續支持香港發揮自身優勢，在更好融入國家發展大局中保持長期繁榮穩定。十四屆全國人大二次會議上，李強總理髮表的政府工作報告也強調，支持香港發展經濟、改善民生。香港在由治及興的新征程上，將繼續主動積極融入國家發展大局，維繫與國際的便捷連通，為經濟實現高質量發展。



李家超說，青年興，則香港興，青年是香港的未來。在座的各位，是年輕、有活力、充滿拼勁的香港學生，是香港的未來，也是國家的未來。期望各位在發展學業、開拓事業的時候，繼續踔厲奮發，力爭上游。同時更鼓勵完成學業後，不論回到香港，還是在粵港澳大灣區其他城市，以至內地的不同省市工作，都可以在國家的廣闊空間大展所長，更可以擔當香港與內地合作的重要橋梁，貢獻國家高質量發展。



李家超表示，特區政府一直全力促進香港與內地文化交融、民心相通。中央積極回應特區政府的建議，公布從明天開始，港澳個人游計劃將開放至西安和青島，兩座城市都擁有過千萬人口、過萬億本地生產總值，香港非常歡迎西安和青島的同胞來香港走走看看。香港是中西文化交匯點，擁有國際大都會的獨特魅力。過去幾年以來，香港各項大型跨境基建、博覽設施、旅遊項目、交通網絡等，都相繼落成和優化，為旅客帶來全新體驗。香港將繼續舉辦不同的大型國際活動，從體育競賽、文化藝術盛會，到美食巡禮、會議展覽等，精彩紛呈。



李家超最後說，北京是國家首都，是全國政治中心，也是國際交往中心。希望各位在北京生活的同學們、朋友們，都能擔當香港的代言人和“金名片”，積極向在北京以至其他內地城市的老朋友、新朋友，多宣傳香港的活力澎湃，用青春朝氣講好香港故事，鼓勵更多內地的朋友來香港旅遊、求學，以至發展事業，享受生活。



座談會上還開展了京校聯明曦在京港生勵學金計劃，為出席活動的香港學生代表發放勵學金。