漁船事件談判破裂　管碧玲坦承談判非常困難

“行政院長”陳建仁和“海委會”主委管碧玲（右）。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北3月5日電（記者 俞敦平）中國國民黨新科“立委”張智倫5日下午於“立法院”質詢“行政院長”陳建仁時，關心最新傳出的金廈水域陸船翻覆事件，談判破裂的事件。“海委會主委”管碧玲解釋，目前的困難，就是因為台灣法治要去釐清真相，是需要司法的過程。但是大陸方面很希望要有真相、要有賠償、要有道歉，所以這種對兩岸之間制度的落差，讓談判非常的困難。她表示，雙方都很希望能夠趕快有共識，然後也朝向一條一條的障礙化解，但是最後還是卡在這個制度面。她認為，趕快還原真相，對於未來的發展是最重要的、最有幫助的部分。



今年2月28日，一艘大陸籍的三無船隻在金廈水域與海巡的船發生碰撞，造成翻覆，船上2名陸籍漁民死亡。事發後，大陸方面派出家屬和代表到金門與蔡政府進行談判，希望能夠獲得真相、賠償和道歉。然而，由於雙方在司法制度和調查程序上的差異，談判一直沒有取得突破，最終在3月5日下午宣告破裂，大陸方面的家屬和代表返回大陸。



張智倫質詢“行政院長”陳建仁，詢問他對於此事件的看法和後續的處理情況。陳建仁表示，他知道這件事情，並認為在“中華民國”的海域裡面，加強對三無船隻進入的調查和驅離，是理所當然的、應該執法的事情。他表示，後續的處理情況，會請管碧玲來回答。



管碧玲則表示，“海委會”還是會以誠意，希望能夠用開放的態度，儘快地來化解歧見。未來的發展會在總體做研商之後，持續的來聯繫。“海委會”最希望就是這個案情能夠回歸司法的偵查，能夠趕快釐清真相。釐清真相對於未來的發展，是最重要的關鍵。



