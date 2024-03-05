少將強吻女上校　徐巧芯爆背後一定有靠山

徐巧芯表示，謝靜華背後一定有靠山。（照片：徐巧芯臉書） 中評社台北3月5日電／曾經擔任賴清德“萬里警衛室”主任的台“國安局”特勤中心少將謝靜華，曾在酒後當街親吻一位女性友人，遭記兩大過處分並列為優先汰除人員，該女今也被爆是台軍方高階已婚軍官，引發各界譁然。中國國民黨“立委”徐巧芯5日則在臉書透露，此事原先據說只有調職沒懲處，要被爆料後才趕緊說將汰除，她更直言謝靜華背後一定有靠山。



前賴清德“萬里警衛室”主任、少將謝靜華，2021年因涉及體測成績不時登載，被調回“國安局”特勤中心。沒想到已婚的他，卻被爆料在街頭與綁馬尾的“女性友人”熱吻，而且當事人竟然還是“國防部”的已婚高階女上校、首任中平艦艦長尤鐿濂，更離譜的是，她還用假名寫了一份聲明書替謝靜華脫罪，聲稱親嘴只是眾人酒後起鬨，更拒絕接受“國安局”訪談，甚至剪掉長髮、不再綁馬尾，疑似遭到威逼利誘。對此，“國防部長”邱國正5日受訪時也回應，這件事情發生後對她個人跟家庭都是蠻大受傷，“國防部”有出面調查跟了解，站在照顧官兵立場，若她有被欺辱，當然為她發聲。



徐巧芯表示，謝靜華過去就有幾起素行不良事件，當初晉升少將時，軍中就傳出因“賴清德獨排眾議”，雖府方否認，但後續幾起案件卻讓人感覺到謝靜華背後一定有靠山。



徐巧芯進一步提到，包括2019年私菸案，謝靜華涉入購買2箱共100條香菸的違規情事，仍列入“副總統”警衛室主任推薦人選名單中；2021年8月捲入體測舞弊案，協助謝靜華造假者已被起訴。



徐巧芯說，謝靜華被爆當街親吻女性友人，外界懷疑是否為騷擾及該女是否為公職人員時，她第一時間就向“國安局”詢問，得到“不是“國安局”的人”的回覆，當進一步從整個軍方體系裡面去調查，但在2月6日回覆“該名女性是台灣籍，任職民間企業，而且沒有業務往來，單純是私人聚會”，直到昨天下午才緊急報告，表示謝少將被汰除的理由是“調查過程仍然說謊”。

