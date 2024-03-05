陸船翻覆協商破局關鍵　陸堅持三不沒談攏

大陸漁船翻覆2死案，陸籍死者家屬上月20日到金門完成招魂儀式。（中評社 資料照) 中評社台北3月5日電／大陸漁船翻覆2死案，兩岸協商目前陷入僵局。泉州台辦副主任李朝暉與死者家屬認定民進黨當局沒有解決問題的誠意，因此下午2點搭船返回大陸，臨別前還嗆“由此造成的後果，民進黨當局要負責”，台“海巡署”則反駁，協商期間，陸方堅持提出不符合台灣法律制度的要求，使雙方無法達成共識。據瞭解，主要癥結點在，陸方在談判中堅持沒有“中線”、不承認違法事實、不承認台灣法律的“三不政策”，才造成談判破局。



綜合台媒報導，“海巡署”低調表示，陸方堅持提出不符合台灣法律制度的要求，使雙方無法達成共識。最主要就是，陸方代表始終不承認有水域“中線”存在，且認定漁船沒有違法事實，而且不承認台灣法律，造成雙方無法達成共識。



今天下午2點與死者家屬搭乘小三通自水頭出發的航班返陸，行前“海巡署”金馬澎分署長陳泗川等人追到碼頭欲轉交家屬每人10萬人民幣慰問金，但家屬拒收。



李朝暉受訪時表示，經多次協商、溝通，台灣方面依舊未對事件發生過程、真相做出令人信服的說明，而且言詞顯露矛盾、否認事實、謊話連篇，還對家屬的要求設置各種“障礙”。



李也直指“海委會主委”管碧玲“出爾反爾”，歪曲事實為卸責極力辯解，他說台灣方面協商人員，早在3日便已離開金門，充分表明民進黨當局沒有解決問題的誠意，因此沒必要再留金門，造成的後果民進黨當局要負責。



“海巡署”今天證實李朝暉及家屬已經返回大陸，2月14日案發之後，本署秉持人道精神積極協助家屬完成招魂、頭七法會等後事，並在法律規範下，盡力滿足家屬需求，以及提供具體撫慰方案，期給予最實質的協助及保障。期間歷經數次協商，但陸方堅持提出不符合台灣法律制度的要求，使雙方無法達成共識，對此感到非常遺憾。



“海巡署”強調，將持續保持最大誠意與開放態度，期待能早日化解歧見，共同解決問題。

