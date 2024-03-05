管碧玲傳簡訊有心機？蔡正元：高金何許人也

無黨籍“立委”高金素梅。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北3月5日電／“海委會主委”管碧玲昨日前往“立法院”內政委員會接受質詢，但在事前，內政委員會召委、無黨籍“立委”高金素梅公布與管的訊息對話，質疑管想透過交換條件，來同意她擅改專案報告名稱，引發外界熱議。對此，中國國民黨前“立委”蔡正元表示，民進黨一點都不長進，高金素梅是何許人也？她怎麼可能接受管碧玲這種態度？



蔡正元4日在網路評論節目《頭條開講》中分析，高金素梅是原住民選區“立委”，極力照顧原住民的權益，管碧玲的簡訊是在討巧、討好。然而，卻“拍馬屁拍到馬腿上”，因為她的話是在暗示，自己對原住民很好，高金能不能為此也對她好一點，“這什麼意思嘛！”



蔡正元指出，上了委員會就沒有原住民、縣市身分問題，大家一律都平等。管碧玲的簡訊除了前面提到的拍馬屁成分，也可能是在恐嚇高金素梅，自己有提拔原住民人士，若不接受好意，就要求這些人選舉時不投她，然而，高金是誰？她怎麼可能接受管這種態度？



蔡正元認為，民進黨的部會首長這段時間習慣這樣了，在野黨人少就這樣威嚇，不得不說一點都不長進！若是碰到由新科“立委”擔任的召委，管碧玲這種手段或許有效，但高金素梅是何許人也？