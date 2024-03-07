張延廷語中評：漁船事件難了 台必喪失五權

台前空軍副司令、退役中將張延廷接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月7日電（記者 張穎齊）金門漁船事件持續延燒，有關雙方協商14次無果，導致破局，持續引發兩岸緊張。台前空軍副司令、退役中將張延廷接受中評社訪問表示，看樣子是無法善了，民進黨政府如今強硬、不道歉認錯、不拿出密錄器證據，一再拖延下去，只是讓台灣的海權、航權、空權、“外交權”、“主權”等“五權”一步步往後退並喪失，最終只剩自己台灣內部選舉的治權。



張延廷直言，民進黨一步步喪失掉台灣的“主權”，卻又設法操弄一下民氣，不過面對大陸軍艦逼近，台灣是準備好了沒？能打嗎？底氣不足也不能開槍，台灣“國防部”若輕舉妄動，那兩岸就打起來了。



張延廷，生於台南，籍貫山東，政戰學校（現“國防大學”政治作戰學院）政治系研究所博士，是台灣首位在現役時就具有正教授資格的空軍將領。歷任空軍副司令、空軍司令部政戰主任、參謀本部情報參謀次長、空軍官校校長、空軍航院校長等職。



張延廷說，民進黨政府在金門漁船事件發生迄今，不願道歉認錯，卻又沒證據、沒密錄器、說法前後矛盾，不但說不清楚、講不明白，且愈描愈黑，大陸漁民2死，到底是被撞死？還是被蓄意殺人？還是先撞死再溺水、先溺水再撞死？可是民進黨不想講清楚，卻只想鬧大政治事件，讓事態擴大。

