嚴安林答中評：工作報告涉台部分有三特點

上海國際問題研究院學術委員會主任、上海市台灣研究會會長嚴安林（中評社資料圖） 中評社香港3月6日電（記者 盧哲）上海國際問題研究院學術委員會主任、上海市台灣研究會會長嚴安林5日接受中評社記者專訪，解讀今年《政府工作報告》的涉台論述。嚴安林認為，政府工作報告涉台部分文字簡潔，但目標明確、內容系統全面，是指導2024年政府對台工作的重要文件。總體來說，涉台部分有三個特點：宏觀而簡潔、系統而全面、立意高遠。



3月5日上午，十四屆全國人大二次會議在人民大會堂舉行開幕會。國務院總理李強代表國務院向十四屆全國人大二次會議作政府工作報告。今年《政府工作報告》涉台內容提到：我們要堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和“九二共識”，堅決反對“台獨”分裂和外來干涉，推動兩岸關係和平發展，堅定不移推進祖國統一大業，維護中華民族根本利益。深化兩岸融合發展，增進兩岸同胞福祉，同心共創民族復興偉業。



上海國際問題研究院學術委員會主任、上海市台灣研究會會長嚴安林認為，此次報告涉台內容有三個特點。第一，宏觀而簡潔。全部衹有106個字，包括標點符號也衹有118個。但把2024年對台工作的指導思想、主要任務、工作舉措與工作目標都說清楚了。

