七位委員答中評：對台政策堅定不移

全國政協委員楊毅周（中評社 海涵攝） 中評社北京3月6日電（記者 海涵）國務院總理李強於3月5日上午向十四屆全國人大二次會議作政府工作報告。談及台灣，報告指出，我們要堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和“九二共識”，堅決反對“台獨”分裂和外來干涉，推動兩岸關係和平發展，堅定不移推進祖國統一大業，維護中華民族根本利益。深化兩岸融合發展，增進兩岸同胞福祉，同心共創民族復興偉業。中評社記者就此採訪了七位來自台聯界別和台盟界別的全國政協委員，他們普遍表示，今年政府工作報告涉台部分體現了大陸對台政策的持續性、一貫性，顯示出大陸的戰略定力和推進祖國統一的堅強意志。



全國政協港澳台僑委委員楊毅周表示，面對台海新形勢，結合2024年政府工作報告和對台工作會議精神，展望祖國統一的未來，有以下幾點體會：一是堅定不移地貫徹落實新時代黨解決台灣問題的總體方略；二是堅定不移地打擊“台獨”分裂行徑，遏制外部勢力干涉；三是堅定不移地推動兩岸民間的大交流大合作；四是堅定不移地深化兩岸各領域融合發展；五是堅定不移地推動兩岸同胞共同弘揚中華文化；六是堅定不移地團結台灣同胞。



全國政協委員陳小艶對中評社記者表示，政府工作報告中涉台部分體現了中央對台政策的一脈相承。首先是與黨的二十大報告高度一致，堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略是我們做好新時代對台工作的根本遵循和行動指南。其次報告強調堅持一個中國原則和“九二共識”，堅決反對“台獨”分裂和外來干涉，推動兩岸關係和平發展、融合發展，展現了我們堅定不移推進祖國統一大業的堅定意志，維護中華民族根本利益的價值追求。第三，報告強調“深化兩岸融合發展，增進兩岸同胞福祉，同心共創民族復興偉業”，證明祖國大陸真心希望促進兩岸共同發展，增進兩岸親情福祉，讓兩岸同胞共享中華民族復興偉大榮光。



全國政協委員陳椿對中評社記者表示，政府工作報告涉台部分還是延續了過往的對台大政方針，強調堅持一個中國原則和“九二共識”、堅決反對“台獨”分裂和外來干涉。作為台籍政協委員和醫務工作者，我們更關注報告中提到的“深化兩岸融合發展，增進兩岸同胞福祉”。為把這些事情落到實處，我們要結合自己的身份和界別，多做調研、多瞭解台胞的需求，做一些更實的事情。

