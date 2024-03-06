李家超會見記者：聚焦香港經濟及民生議題

香港特區行政長官李家超5日上午列席第十四屆全國人民代表大會第二次會議開幕會後會見傳媒並回答記者提問（中評社 李子寧摄） 中評社北京3月6日電（記者 李子寧）香港特區行政長官李家超5日上午列席第十四屆全國人民代表大會第二次會議開幕會，下午在參加完2024在京港生座談會後會見傳媒，並回答記者提問。李家超表示，對總理在報告中提到支持香港發展經濟、改善民生感到很鼓舞。今年是新中國成立七十五周年，是實現“十四五”規劃目標任務的關鍵一年，對“一國兩制”實踐具有重要意義。在中央的指導支持下，特區政府必定繼續全面準確、堅定不移貫徹“一國兩制”、“港人治港”、高度自治的方針，發揮好“愛國者治港”的力量和價值，團結各界，全力發展經濟、改善民生。



李家超說，此次來到北京，除了列席人大會議外，也拜訪了國家財政部和國家衛健委，與相關部門的負責人就加強內地與香港在金融、醫療衛生等方面的合作，展開深入討論。另外也與在京港生進行了交流，並鼓勵他們把握好國家的發展機遇，和香港的獨特優勢，成就夢想，同時為香港以至國家發展作出貢獻。



在談及“23條”立法的相關問題時，李家超表示，政府團隊正在努力不懈，其也要求他們盡快做好。當政府的準備工作完成，就希望第一時間提交給立法會，亦希望立法會充分配合，以“早一日，得一日”的原則完成立法。



以下是會見全文：



今早我列席第十四屆全國人民代表大會第二次會議開幕會。在會上，李強總理匯報政府的工作報告。總理在報告中提到，我們要繼續全面準確、堅定不移貫徹“一國兩制”、“港人治港”、高度自治的方針，堅持依法治港，落實“愛國者治港”原則；支持香港發展經濟、改善民生，發揮自身優勢和特點，積極參與粵港澳大灣區建設，更好融入國家發展大局，保持香港長期繁榮穩定。總理又提到，支持粵港澳大灣區等經濟發展優勢地區更好發揮高質量發展動力源作用。



我對總理在報告中提到支持香港發展經濟、改善民生感到很鼓舞。今年是新中國成立七十五周年，是實現“十四五”規劃目標任務的關鍵一年，對“一國兩制”實踐具有重要意義。在中央的指導支持下，特區政府必定繼續全面準確、堅定不移貫徹“一國兩制”、“港人治港”、高度自治的方針，發揮好“愛國者治港”的力量和價值，團結各界，全力發展經濟、改善民生。