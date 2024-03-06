推動高質量發展 實現經濟行穩致遠

建設現代化產業體系是推進中國式現代化的重大戰略任務，是中國式現代化的重要組成部分。 中評社北京3月6日電／2024年經濟工作的總體要求和政策取向，是要堅持穩中求進、以進促穩、先立後破，這是做好當前經濟工作的指南和方向。



中國青年報發表中國社會科學院習近平新時代中國特色社會主義思想研究中心研究員、工業經濟研究所副所長季為民文章分析，具體又該怎麼看待中國經濟、怎麼應對當前問題、怎麼立足實際開展工作呢？



理性認識中國經濟回升向好態勢



文章介紹，2023年中國GDP比上年增長5.2%，2023年上半年中國GDP同比增長5.5%，比2022年全年增速快2.5個百分點，比2023年一季度增速快1.0個百分點，呈現明顯的邊際改善態勢。中國經濟具有巨大的發展韌性和潛力，長期向好的基本面沒有改變。



但經濟恢復確實是一個“波浪式發展、曲折式前進”的過程。中央經濟工作會議指出：“進一步推動經濟回升向好需要克服一些困難和挑戰，主要是有效需求不足、部分行業產能過剩、社會預期偏弱、風險隱患仍然較多，國內大循環存在堵點，外部環境的複雜性、嚴峻性、不確定性上升。要增強憂患意識，有效應對和解決這些問題。”從長期歷史趨勢和國際規律來看，隨著人均GDP提高，各國經濟增速都會出現下降趨勢；而從國際比較視角來看，中國仍是主要經濟體中增速最高的國家之一。



深刻理解中國經濟恢復的“波浪式發展、曲折式前進”，關鍵是要堅定信心、攻堅克難，著力擴內需、提信心、防風險。經濟發展從來不是一馬平川，中國經濟從來都是在攻堅克難中發展壯大的。這既是歷史規律，也是經濟規律。我們有以習近平同志為核心的黨中央堅強領導，有社會主義市場經濟的體制優勢，有超大規模市場的需求優勢，有產業體系配套完整的供給優勢，有大量高素質勞動者和企業家的人才優勢，這是正確認識中國經濟形勢的邏輯起點。綜合來看，中國發展面臨的有利條件強於不利因素，經濟回升向好、長期向好的基本趨勢沒有改變，要增強信心和底氣。



堅持高質量發展，建設現代化產業體系



文章強調，建設現代化產業體系是推進中國式現代化的重大戰略任務，是中國式現代化理論體系的重要組成部分。現代化產業體系涵蓋產業增長、要素驅動、產業創新、產業結構、產業布局、產業組織、產業政策等多個維度，是中國式現代化的重要組成部分，是實現經濟現代化的關鍵標誌，也是全面建成社會主義現代化強國的物質技術基礎。建設現代化產業體系在黨的二十大報告中是獨立論述的單元，同“構建高水平社會主義市場經濟體制、全面推進鄉村振興、促進區域協調發展、推進高水平對外開放”平行排列，成為經濟工作五大重點之一。



加快構建現代化產業體系，關鍵是調整優化部門之間、主體之間、要素之間的關係，進而促進其有序鏈接、高效暢通。例如，從產業部門來看，現代化的工業農業、服務業和基礎設施需一體推進；從主導力量來看，各類經營主體需共同發力。企業等經營主體是產業發展和經濟運行的微觀基礎。建設現代化產業體系，要為各類所有制企業、不同規模企業營造公平、透明、法治的發展環境，激發各類企業的發展動力和活力；從要素條件來看，科技創新、現代金融、人力資源、數據要素等需協同優化。

