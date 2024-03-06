中評社北京3月6日電／中央經濟工作會議提出要把推進新型城鎮化和鄉村全面振興有機結合起來，促進各類要素雙向流動，推動以縣城為重要載體的新型城鎮化建設，形成城鄉融合發展新格局。中央農村工作會議提出要統籌新型城鎮化和鄉村全面振興，提升縣城綜合承載能力和治理能力，促進縣域城鄉融合發展。



南方日報發表廣東省社會科學院省人才發展研究中心副主任、研究員周仲高文章表示，統籌新型城鎮化和鄉村全面振興，是黨中央全面深刻認識新發展階段城鄉關係特徵、遵循城鄉區域協調發展基本規律作出的重大決策部署，對推進城鄉區域協調發展、促進共同富裕具有重要意義。廣東學習運用“千萬工程”蘊含的發展理念、工作方法和推進機制，以頭號力度部署實施“百縣千鎮萬村高質量發展工程”，在統籌新型城鎮化和鄉村全面振興方面各項工作取得初步成效。接下來，要把“百千萬工程”作為推動縣域發展的總抓手，堅持高標準規劃、高水平建設，以等不起、慢不得的緊迫感向縱深推進，奮力打造縣鎮村現代化建設樣板。



以縣域發展為抓手，壯大縣域綜合實力



文章指出，縣域是城鄉融合發展的重要切入點，是新型城鎮化的重要抓手。縣域振興是統籌新型城鎮化和鄉村全面振興，推動城鄉區域協調發展的必然要求。縣域是廣東區域協調發展的“主戰場”，也是推動高質量發展的“潛力板”。



一是堅持差異化發展。不同縣域的資源禀賦、比較優勢各不相同，要堅持從實際出發，因地制宜，立足各地發展基礎和資源禀賦，明確發展定位，針對不同地區、不同類型縣域制定實施差別化政策，引導走特色發展、錯位發展之路，宜糧則糧、宜農則農，宜工則工、宜商則商，以差異化發展助推高質量發展，在不同賽道上爭先進位。



二是發展壯大縣域經濟。經濟實力是縣域振興的重要基礎。針對縣域經濟總量較小、增長較慢、總體發展水平較低的現實困境，要主動謀劃優勢產業，統籌培育本地產業和承接外部產業轉移，壯大工業經濟，推進工業入園，建立幫扶協作新機制。目前廣東已經實現對粵東粵西粵北市縣兩級橫向幫扶全覆蓋，全面啟動百校聯百縣“雙百行動”，縣域經濟發展進入快速軌道。



三是推進縣城城鎮化建設。縣城是推進以人為本新型城鎮化的重要載體，推進縣城建設有利於引導農業轉移人口就近城鎮化，完善大中小城市和小城鎮協調發展的城鎮化空間布局。要加快推進以縣城為重要載體的城鎮化建設，推動縣城公共服務設施提標擴面、市政公用設施提檔升級、環境基礎設施提級擴能、產業配套設施提質增效、產城融合發展。



以城鎮提能為載體，強化節點紐帶功能



文章認為，城鎮是推進新型城鎮化的重要支撐，具有連接城市和農村的節點和紐帶作用。建強建好小城鎮，有利於促進更多農業轉移人口市民化，更好地補齊鄉村公共服務短板，推動城鄉融合發展。



一是增強綜合服務功能。增強城鎮公共服務功能，把更多優質資源投入城鎮，可以更好地兼顧公共服務資源投入的公平性與效率性，提升公共服務資源的配置效率。在基本公共服務得到有效保障的前提下，實現鄉村公共服務優質化，關鍵是提升資源投入效益。要以城鎮為重要載體，按實際服務人口優化資源配置，打造完善的服務圈，優化教育、醫療、文化等公共資源配置。

