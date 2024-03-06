中評社北京3月6日電／當前，網絡購物、移動支付、線上線下融合等新業態新模式蓬勃發展，數字消費成為創新最活躍、增長最迅猛、發展潛力最大的消費領域之一。挖掘和釋放數字消費的市場潛力，有望轉化為激發消費潛力、引領消費升級、擴大國內需求的強勁動力。



經濟日報發表中央財經大學中國互聯網經濟研究院副院長歐陽日輝文章介紹，數字消費是消費者通過數字平台在數字空間進行消費的新業態。數字消費是數字經濟時代的主流消費形式，包括消費產品和服務數字化、消費方式數字化、消費場景數字化。中國數字消費的發展得益於適度超前建設數字基礎設施、數字技術的應用和數字平台的發展。數字基礎設施為消費者隨時隨地、隨需隨用地接入互聯網提供了便利，技術融合創新不斷擴大數字消費範圍和場景，數字平台不斷豐富消費內容和形式。一方面，數字技術重構了傳統消費場景，促進了消費數字化轉型。數字支付、網絡購物、線上辦公、互聯網醫療用戶規模持續增長，傳統消費向網絡化、數字化、智能化發展。另一方面，數字平台運用數字技術不斷創造新的消費產品和消費模式。短視頻、直播帶貨、即時零售、元宇宙、“5G+AR/VR”沉浸式體驗等模式蓬勃發展，提升了消費者的參與感、互動性和購買欲。



文章稱，數字消費促進消費增長主要有3條途徑。一是數字消費通過供給創造需求擴大消費。數字文旅、智能健身等新業態新模式層出不窮，數字文化、數字場館、智能終端、智能家居、智能穿戴、無人駕駛等泛智能消費新場景新範式異軍突起，為消費者提供全新體驗，激發了消費動力。二是數字消費不斷激發傳統領域消費活力。以電子商務、即時零售、網絡直播、網絡教育、在線醫療、共享旅遊等為代表的數字消費新業態迅猛發展，進一步釋放消費潛力。三是數字消費撬動農村消費市場拓展消費新空間。數字消費在鄉村的普及，不僅讓村民享受到更豐富、優質的商品，獲得更好的購物體驗，而且成為撬動鄉村消費升級、擴大消費空間的重要抓手。



數字消費以“場景+平台+生態”為載體，以全鏈路服務能力為驅動，呈現出線上線下消費、商品消費與信息消費、產品消費與服務消費、物質消費與精神消費有機融合的特徵，形成新的消費形態。未來，數字消費主要向豐富數字消費產品和服務、傳統消費數字化升級和激發新線市場數字消費潛力等方面拓展。



文章認為，激發有潛能的數字消費，促進數字消費與電子商務協同發展、線上線下深度融合，還需做好以下工作：



打通數字鄉村和數字社區建設，創新數字消費場景。以發展數字消費為抓手，促進數字鄉村和數字社區建設協同發展。加強鄉村數字基礎建設，大力發展以在線教育、在線醫療為代表的“互聯網+社會服務”新模式，推動農村電商、直播電商、共享住宿、數字旅遊等新業態打造沉浸式體驗場景。



大力發展數字消費服務平台，加大數字消費產品和服務有效供給。培育和發展豐富多元的數字消費服務平台，在數字生活重點領域打造具有影響力、競爭力的平台企業。如支持數字平台推出數字人，積極開發虛擬現實數字化體驗產品，探索元宇宙電子商務等新業態，創造豐富的消費應用場景和便捷智能的消費體驗。



聚焦新線城市和新線市場，擴大數字消費市場。所謂的“新線城市”，也稱新消費前線城市，指經濟發展趨勢良好向上，居民消費水平高速提升的城市。新線城市和新線市場蘊藏著巨大數字消費潛力。平台企業應利用數字技術精準把握消費者偏好，在細化市場形成需求導向的產銷邏輯，滿足“Z世代”消費者多樣化的需求。



優化數字消費市場環境，形成良好的數字消費生態。技術、政策、生態是促進數字消費需求發展的3個主要驅動力。一方面，政府要支持鼓勵和切實保護數字消費領域的創新，建立容錯機制，推動形成“技術+平台+場景”良性互動的數字消費發展新生態，構建數字消費產業鏈、生態鏈和價值鏈。另一方面，建立健全解決數字消費過程中的價格歧視、數據安全、數字鴻溝等問題的透明的可預期的常態化監管機制。加強技術監管能力建設，以數字監管數字，以技術監控技術，有效維護數字消費市場秩序，構建綠色、健康、智能的數字消費生態。







