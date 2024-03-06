中國製造業的機會在哪裡

中評社北京3月6日電／“任何時候中國都不能缺少製造業。”一年前，習近平總書記在參加江蘇代表團審議時的這番話，言簡意賅，發人深思。今年兩會上，從“新三樣”出口首次破萬億元，到造船業市場份額遙遙領先，再到工業母機、大飛機等市場應用加快，有關製造業的話題熱度不減。



製造業是國民經濟的命脈所系，也是建設現代化產業體系的根基所在。儘管受到疫情衝擊、地緣政治衝突以及需求偏弱等多重因素影響，中國製造業近年來仍表現出極大的韌性和定力，總體規模已連續14年保持世界第一。



中國人口眾多，正如解決糧食問題要靠我們自己，製造業的“飯碗”同樣要牢牢端在自己手中。歷史一再證明，沒有強大的製造業，就不可能成為經濟強國。今天的我們比以往任何時候都體會到了以製造業為本的深意。從規模上看，中國製造業已足夠大，但離足夠強尚有一定距離。在“脫鈎斷鏈”“小院高墻”的逆全球化浪潮下，中國製造業的機會又在哪裡？



——在製造業綜合成本裡。成本是影響製造業競爭力的關鍵因素，有研究機構從物流、人力、制度交易等7個維度測算發現，近年來中國製造業綜合成本優勢保持在全球第5位上下，而日本排在第17位、德國排在第19位。也就是說，同樣一件商品在中國生產，成本會低於其他大多數國家。尤其值得一提的是，我國的“人口紅利”已升級為“工程師紅利”，近20年裡培養出6000萬人的工程師隊伍，成為支撐中國製造業高質量發展的寶貴財富。



——在超大規模市場需求中。中國是全球最大且最有潛力的消費市場，新型城鎮化發展也將為需求擴大注入新活力。當前，中國不僅有世界上規模最大的中等收入群體，還有龐大的農村消費市場有待激活。中國超大規模單一市場的優勢能夠支撐自己的產業轉化升級，而這些潛力轉化為購買力的過程，正是推動中國製造業向新、向綠、向智的強大底氣。



——在完整產業體系裡。中國是全世界唯一擁有聯合國產業分類中全部工業門類的國家，是全球工業體系和行業門類最完整、產業鏈條最長的國家，製造業增加值占全世界份額超過30%。完整的產業體系和產業鏈優勢，是吸引全球產業投資進入中國製造業領域的主要原因之一，任何有頭腦的企業家都不會對此視而不見，這也注定了製造業“去中國化”是不現實的。



——在新型舉國體制中。“集中力量辦大事”是我國社會主義制度的顯著優勢，也奠定了我國經濟發展的堅實基礎。近年來，我國提出新型舉國體制，圍繞關鍵核心技術攻關這一核心任務，強化有為政府和有效市場協同發力，通過解決現代化產業體系建設中的痛點、堵點、難點，加快推進製造業強鏈固鏈，持續為製造業高質量發展賦能。



需要指出的是，機會永遠不會在等待中出現。站上新起點的中國製造業，要正視差距不足、善於揚長補短，按照習近平總書記的要求，不斷加快向高端化、智能化、綠色化發展，以實幹展現新作為、贏得新未來。



來源：經濟日報 作者：顧陽



