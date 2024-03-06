數字技術引領生產力躍遷

中評社北京3月6日電／新質生產力的提出充分體現了數字技術引領生產力躍遷的時代內涵。發展新質生產力，對於支撐和保障數字技術廣泛應用的關鍵基礎軟件提出更高要求。



操作系統是基礎軟件的核心，對新質生產力發展有舉足輕重的影響。近年來在信息技術自主創新工程的推動下，國產操作系統的安全性、穩定性已有跨越式發展，實現了生態數量的“百萬級”躍升，形成了包括辦公、經營、業務等在內的一系列成熟應用場景。



我國操作系統現階段依然面臨兩大難題。從技術研發角度來看，操作系統研發門檻較高，具有難度大、問題多、周期長等特點，需要長期投入大規模資源；從產業協同角度來看，操作系統的主要競爭力來自其打造的軟硬件生態體系、適配的關鍵應用場景，需要產業鏈上下游廠商持續聯合完善。因此，進一步優化資源配置、提高產業效率，加速推動國產操作系統發展，才能把握住以數字技術為核心的新一輪科技革命和產業變革帶來的歷史性機遇，更好地服務新質生產力。



要加大對操作系統骨幹企業的支持力度，推動技術創新突破。支持做強做優做大，對技術成熟、安全可信、生態豐富、市場認可的現有產品持續投入，集中力量做好國產操作系統拳頭產品，避免有限的產業資源過度分散。鼓勵產業鏈上下游基於國產操作系統進行開發適配，適時出台相關政策，對關鍵軟硬件產品的開發適配給予一定獎勵。此外，還要鼓勵高校及科研機構積極參與開源社區建設，通過設立開源軟件相關課程、組織開源活動等方式加強操作系統人才培養，服務產業發展。



充分利用資本市場服務國家戰略和實體經濟高質量發展的功能，建立健全兼並重組機制。鼓勵引入供給側戰略投資者提供資金支持、優化股權結構，也鼓勵引入需求側戰略投資者推動投研結合、投用結合。建立健全操作系統企業兼並重組機制，避免部分企業因經營不善導致服務中止等問題。



做好示範工程，推動應用落地。鼓勵龍頭企業牽頭，聯合產業鏈上游軟件企業與需求側用戶打造標杆場景和標杆工程，加快打通自主創新基礎軟件技術在電信、電力、石油、交通、金融等關鍵基礎設施領域應用的“最後一公里”。



推動國產操作系統快速發展，對於提升國家信息安全水平，促進信息技術產業創新發展具有重要意義。展望未來，隨著技術不斷進步和市場逐步成熟，國產操作系統必將迎來更加廣闊的發展空間，為實現國家高水平科技自立自強作出更大貢獻。



來源：經濟日報 作者：諶志華（全國政協委員，麒麟軟件有限公司黨委書記、董事長）



