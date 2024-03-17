印尼僑領劉雙全：賴不退一步想 台灣危險

世界台商聯合總會名譽總會長劉雙全接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月17日電（記者 張嘉文）世界台商聯合總會名譽總會長、印尼僑領劉雙全接受中評社訪問表示，民進黨2024當選人賴清德5月20日上任，如何解決兩岸問題是重中之重，有沒有改變他的“台獨”形象，談兩岸的時候，能否退一步想，如果沒有，還是跟以前的“台獨”務實工作者一樣，那就沒救了，台灣會很危險。



劉雙全，現任世界台商聯合總會名譽總會長、昊昱實業股份有限公司董事長、海華文教基金會副董事長。曾任世界台商聯合總會第十五屆總會長、印尼台商總會會長、亞洲台商總會會長、第七屆海外創業楷模等。



“立法院”5日成立世界台商之友會，由中國國民黨“立法院副院長”江啟臣擔任會長，“立法院長”韓國瑜為榮譽會長，獲邀出席的劉雙全在會後接受中評社訪問，分享他從海外角度看台灣大選後的局勢。



劉雙全說，賴清德雖然勝選成功延續民進黨執政，但從得票率和“立法院”民進黨不再過半的雙少數來看，賴的執政會非常辛苦，畢竟過去蔡英文執政八年來，有些不好的政策，賴必須去解決問題，更不要談一些被認為的弊案，賴清德有辦法整頓嗎？他持懷疑態度，當然賴如果要朝正面去做，那又會不一樣。

