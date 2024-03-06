劉國深答中評：對台政策穩定　續推融合發展

兩岸關係和平發展協同創新中心主任、廈門大學台灣研究院特聘教授劉國深（中評社資料圖） 中評社香港3月6日電（記者 袁曉麥）兩岸關係和平發展協同創新中心主任、廈門大學台灣研究院特聘教授劉國深接受中評社專訪，對今年兩會《政府工作報告》的涉台段落進行分析解讀。劉國深認為，報告展現了大陸在台灣問題上的原則立場堅定和政策方針穩定，面對兩岸關係的困難局面保持了戰略定力和應對從容。報告再次強調總體方略，顯示出新時代黨解決台灣問題的思維成熟定型，體現出系統推進和穩扎穩打的基調。



今年《政府工作報告》涉台段落如下：我們要堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和“九二共識”，堅決反對“台獨”分裂和外來干涉，推動兩岸關係和平發展，堅定不移推進祖國統一大業，維護中華民族根本利益。深化兩岸融合發展，增進兩岸同胞福祉，同心共創民族復興偉業。



大陸對台保持定力 治理台灣問題能力大幅提升



劉國深認為，今年的政府工作報告涉台部分十分簡潔明瞭，比較突出的重點是展現原則立場的堅定性和大政方針的穩定性。面對當前困難的局勢，大陸方面冷靜理性，堅持以我為主，主動引領，既定對台戰略策略和政策措施沒有改變。既保持戰略定力，又從容地應對兩岸突發性事件。

