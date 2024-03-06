李義虎答中評：對台政策把住兩頭同向發力

全國人大代表、北京大學台灣研究院院長李義虎 中評社北京3月6日電（記者 林艷）國務院總理李強3月5日在十四屆全國人大二次會議開幕會上作政府工作報告，全國人大代表、北京大學台灣研究院院長李義虎在會後接受中評社記者採訪，並就涉台部分的表述進行解讀。李義虎表示，報告中的反獨反干涉、促融在當前情況下都具有很強的針對性，體現了中央“把住兩頭、同向發力”的對台政策。



李強在報告中指出，我們要堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和“九二共識”，堅決反對“台獨”分裂和外來干涉，推動兩岸關係和平發展，堅定不移推進祖國統一大業，維護中華民族根本利益。深化兩岸融合發展，增進兩岸同胞福祉，同心共創民族復興偉業。



對此，李義虎表示，李強總理代表國務院所做政府工作報告，其涉台部分100餘字，篇幅並不太長。他分享了在現場聆聽報告後的體會認為，政府工作報告涉台部分跟二十大對台論述、中央對台工作會議精神是高度一致的，表明中央對台政策具有很強的連續性和穩定性，多年來中央對台政策多次表述和闡發的基本理念、政策概念在報告裡都有。



李義虎指出，如果說政府工作報告是如何反映中央對台政策精神的？那就是：一個統領，一個中心，兩個基本點。一個統領是“堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略”，一個中心是“堅定不移推進祖國統一大業”，兩個基本點是“堅決反對‘台獨’分裂和外來干涉”和“深化兩岸融合發展”，簡單說就是一方面反獨反干涉，一方面促融。這些反映了中央對台政策的核心要旨和要點，形象地說就是把住兩頭、同向發力的政策。

