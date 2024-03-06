中評關注：民進黨政府螺絲鬆了 等賴收拾殘局

邱國正與吳釗燮是否異動，具有強大指標性。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月4日電（記者 黃筱筠）賴清德即將在520上任，新“內閣”名單傳得沸沸揚揚。賴人事佈局確實得考量新氣象、新格局、兼顧與蔡英文關係。在交接期間，不只“部會”首長動向受到關注，從金門漁船事件爭議、桃園機場歲修造成航班大塞，以及“勞動部長”許銘春歧視提及印度移工膚色等言論遭批歧視等，都觀察到民進黨政府螺絲鬆了。這會讓賴清德上任後忙著收拾殘局。



民進黨賴清德勝選是台灣大選直選以來，首次打破8年執政魔咒，民進黨繼續執政。因此，與換黨執政狀況不同，賴清德不見得要全部換掉蔡英文執政人馬，但要怎麼換？哪些“閣員”要留？將透露出賴清德未來執政的想法，外界也會聯想與蔡英文關係。



“行政院長”陳建仁已經公開表明要與蔡英文共進退，留任可能性不高。“行政院長”換人展現賴清德執政新氣象。他的職權在於兩岸、外交、“國防”事務，賴競選期間強調會走蔡英文路線，若這些人馬留下來，可強化賴上任初期確實延續蔡英文路線。但賴520上任就是掌權者，會願意把重要職權職位繼續任用蔡人馬嗎？



兩岸部分，因金廈海域紛爭升高，如果陸委會、海基會換上溫和派掌舵，或可算對大陸釋善意。但如果賴要強化自己務實台獨工作者身份，任用激進派人馬掌陸委會與海基會，那兩岸關係勢必雪上加霜，賴上任後想要緩和兩岸關係，可能也不用想了，只要不擦槍走火引爆兩岸衝突，就算是順利了。

