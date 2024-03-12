中評鏡頭：軍樂團兩會現場演奏國歌令人動容

在每年兩會四次開閉幕全體大會上，也都能夠看到軍樂團現場演奏系列曲目，包括國歌，以及大會開始前的《歡迎進行曲》和大會結束後的《歡送進行曲》。（中評社 林艷攝） 中評社北京3月12日電（記者 林艶）十四屆全國人大二次會議3月11日下午在人民大會堂圓滿閉幕，中國人民解放軍軍樂團在閉幕大會上再次演奏國歌，全體與會者起立共唱國歌，樂聲、歌聲迴蕩在莊嚴肅穆的人民大會堂，現場的媒體記者們也都紛紛用鏡頭記錄下這令人動容的一幕。



軍樂團是國家級司禮演奏部隊，自組建以來負責黨、國家和軍隊歷次重大典禮、重要會議、重大活動司禮演奏任務。在每年兩會四次開閉幕全體大會上，也都能夠看到軍樂團現場演奏系列曲目，包括國歌，以及大會開始前的《歡迎進行曲》和大會結束後的《歡送進行曲》。位於大禮堂二樓演奏曲的軍樂團，不僅一直是媒體記者們追逐的焦點，就連一樓代表委員們在排隊退場時也不時地將目光投向軍樂團。



中評社記者注意到，軍樂團對每次演奏都非常認真，會前一個小時就早早抵達現場排練。他們身著軍服，帶著各式樂器，隊列整齊。在主席台上的軍樂團有關負責人們則認真檢視每一個細節，並且在每首曲目結束後都會拿起對講機告訴二樓的樂團指揮需要調整注意的地方。



（後方支援實習記者：孫禕璠）

