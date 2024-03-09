林娜答中評：大陸對台灣問題解決有充分信心

林娜（中評社 海涵攝） 中評社北京3月9日電（記者 海涵）全國政協港澳台僑委委員、廣東省深圳市政協副秘書長林娜在兩會期間接受中評社記者採訪。談及政府工作報告涉台部分，林娜表示，政府工作報告中涉台部分的論述，透露出黨中央對當前台海局勢的精準把握、堅如磐石的戰略定力和推進祖國統一的堅強意志。報告再次展現了黨中央解決台灣問題的堅強決心、強大能力和充分信心。



林娜說，解決台灣問題的能力和信心來自於中國共產黨的堅強領導，來自於中國共產黨堅守理想、踐行初心、擔當使命的頑強拼搏和不懈奮鬥；同時，解決台灣問題的能力和信心也來自兩岸人民的力量。絕大多數台灣同胞是反對“台獨”、支持兩岸關係和平發展的。要和平、要發展、要過好日子，是台灣的主流民意。越來越多的台胞認識到，台灣的前途在於國家統一、台灣同胞的福祉系於民族復興。14億多大陸同胞和海內外中華兒女熱切期盼統一、堅定捍衛統一。



林娜指出，台灣是中國一部分，兩岸同胞都是中國人，血濃於水、守望相助的天然情感和民族認同，是無法改變的！國家強大、民族復興、兩岸統一的歷史大勢，是任何人任何勢力都無法阻擋的！“作為一名台籍委員，推動兩岸融合發展，促進兩岸同胞心靈契合是我的職責使命，我要將對故鄉台灣、島內鄉親的深情化作推進兩岸交流合作、增進台胞福祉的行動，要用親情鄉情真情拉近兩岸民眾距離，幫助廣大台胞把握中國式現代化的重要機遇，團結兩岸同胞共擔民族大義、共謀民族復興、共享祖國繁榮昌盛的榮光。”