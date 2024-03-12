陳椿答中評：台胞來大陸發展會收穫很多機遇

全國政協委員陳椿（中評社 海涵攝） 中評社北京3月12日電（記者 海涵）全國政協委員陳椿於2024年全國兩會期間接受中評社記者採訪，他表示，祖國大陸的發展很快，台灣同胞來大陸會收穫許多機遇。



國務院總理李強於3月5日上午向十四屆全國人大二次會議作政府工作報告。談及台灣，報告指出，我們要堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和“九二共識”，堅決反對“台獨”分裂和外來干涉，推動兩岸關係和平發展，堅定不移推進祖國統一大業，維護中華民族根本利益。深化兩岸融合發展，增進兩岸同胞福祉，同心共創民族復興偉業。



全國政協委員陳椿就此對中評社記者表示，政府工作報告涉台部分延續了過往的對台大政方針，強調堅持一個中國原則和“九二共識”、堅決反對“台獨”分裂和外來干涉。作為台籍政協委員和醫務工作者，我們更關注報告中提到的“深化兩岸融合發展，增進兩岸同胞福祉”。為把這些事情落到實處，我們要結合自己的身份和界別，多做調研、多瞭解台胞的需求，做一些更實在的事情。



政府工作報告涉台部分最後一句提到“同心共創民族復興偉業”。被問及台胞應怎樣融入這一過程中，陳椿表示，大陸一直張開懷抱歡迎台灣同胞前來置業、發展、學習、交流。誠然，在此過程中會碰到一些障礙。但無論如何，這個工作一定會持續下去，祖國統一的步伐也一定不會中斷。祖國大陸的發展很快，台灣同胞來大陸會收穫許多機遇。“比如，20年前，台灣的醫學部分優於大陸的。但因大陸這些年的飛速發展，醫療水平也隨之持續向前推進，在相當多領域都達到了國際先進水平。尤其是，在手術病例研究的深度方面已經十分領先。”

