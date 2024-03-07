周小柯答中評：對台工作大政方針絕不能動搖

北京聯合大學台灣研究院副教授周小柯（圖片由受訪者提供） 中評社香港3月7日電（記者 段曉魯）北京聯合大學台灣研究院副教授周小柯接受中評社採訪，解讀今年《政府工作報告》的涉台論述。周小柯表示，兩岸融合發展給兩岸同胞帶來了諸多實實在在的利益福祉，比如，在經濟領域，兩岸產業鏈和供應鏈深度相嵌、深度契合，既拓展了台灣地區產業和廣大台商台企的發展空間，直接或間接帶動了台灣地區的居民就業和收入增長，也為大陸經濟社會發展提供了有效支撐。



關於今年政府工作報告涉台論述突出的重點有哪些，周小柯指出，一是突出反“獨”工作。報告在重申總體方略和基本原則後，緊接著就強調堅決反對“台獨”分裂和外來干涉。二是繼續堅持和平發展和融合發展。兩岸關係和平發展、融合發展是通向祖國和平統一的重要途徑，必須堅持不懈地推動相關工作，厚植兩岸和平統一的根基。三是突出要站在中華民族偉大復興戰略全局深刻理解台灣問題。報告強調“維護中華民族根本利益”和“同心共創民族復興偉業”，表明解決台灣問題是中華民族的根本利益所在，兩岸同胞要在中華民族偉大復興進程中，同心協力，共同推進民族復興偉業。



周小柯亦表示，報告涉台論述再次強調“要堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略”，表明中國共產黨對台工作大政方針和政策的連續性。新時代黨解決台灣問題的總體方略是做好各項對台工作的根本遵循和行動指南，在任何時候、任何情況下，都必須牢牢堅持，絕不能動搖。

