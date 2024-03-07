陳小艶答中評：報告涉台部分體現大陸風範

陳小艶（中評社 海涵攝） 中評社北京3月7日電（記者 海涵）全國政協委員陳小艶在2024年全國兩會期間接受中評社記者採訪。她表示，政府工作報告涉台部分體現了中央對台政策的一脈相承。在當前兩岸的複雜形勢下，兩岸融合發展或許比任何一個時期都面臨更多的限制條件。但與此同時，兩岸老百姓對兩岸融合發展的心聲則比任何時候來得更為迫切。在這樣的情況之下，政府工作報告中涉台部分所釋放的訊息，更加體現出祖國大陸的風範。



國務院總理李強於3月5日上午向十四屆全國人大二次會議作政府工作報告。陳小艶表示，聽完總理所作的政府工作報告後，有三點深刻體會：



一是，報告樸實無華，但有力度有溫度，從中感受到政府同企業、百姓的同頻共振。陳小艶同記者分享，整場開幕式中，代表委員多次自發鼓掌。比如，政府工作報告關注到農民工工資、退伍軍人的就業問題，體現了政府對民之關切的高度重視。



二是，報告求真務實，鼓舞人心。例如，報告中講到中國經濟發展具有諸多優勢，包括超大規模的市場需求、體系完備的產業供給、高素質勞動者眾多的人才優勢等。今年以來，經濟發展的積極因素在增多，疫情的“疤痕”效應在減弱，防範化解房地產、地方債務、中小金融機構等風險方面，取得了積極成效。如果我們從中國經濟發展的長周期角度來看，我們在應對困難和挑戰中，不斷獲得經驗、發展壯大。



三是，整個國家復興的偉業是全體中華兒女的共同事業，這其中其包括各個民族，也包括海外華人華僑，還包括港澳台同胞。

