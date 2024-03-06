快評：以抗中情緒遮蓋撞船真相　民進黨玩火

中評社快評／2·14惡性撞船事件兩名陸籍遇難家屬5日在大陸代表、泉州台辦副主任李朝暉等人陪同下離開金門。李朝暉離開前表示，民進黨當局沒有解決誠意，他們無必要留在金門，“由此造成的後果由民進黨當局負責”。



台灣“海巡署”昨天指“大陸方面堅持提出不符合我方法律制度的要求”，至今協商14次無共識。台方明顯是在製造理由推諉塞責，繼續對事件真相遮遮掩掩。事實俱在，“海巡署”在案發後幾次改口，“海委會主委”管碧玲擅改“立法院”專題報告“金門撞船案：翻船執法過程及後續處理”名稱為“取締大陸快艇事故案”，連撞船的客觀事實都不肯正視。



2·14惡性撞船事件發生之後，大陸要求台灣有關方面儘快公佈事實真相，嚴懲相關責任人，滿足遇難者家屬合理訴求，鄭重向遇難者家屬道歉，給遇難者家屬和兩岸同胞一個交代。上述要求完全合情、合理、合法，是台灣方面出爾反爾、歪曲事實，甚至以抗中情緒遮蓋撞船的真相，居心昭然若揭。



李朝暉昨天說，雙方人員協商至昨天已15天了，“經多次協商溝通，台灣方面依然未對事件發生過程真相作出令人信服說明，而且言詞前後矛盾、否認事實、謊話連篇”。李朝暉並指控台方對家屬的關切和要求設置各種障礙，未妥善處理善後、製造各種困難。



這些天不只大陸要真相，台灣在野也要真相，但各方都失望了。民眾黨團總召黃國昌昨天說，“事件真相如何，我們期待行政部門向台灣社會報告，但目前民進黨的表現看起來是緣木求魚，絲毫沒有可能性。”



民進黨當局在事發後不只沒有表達出該有的哀傷與歉意，還刻意煽火、鼓動情緒，有說這是故意鬧大，拖美國下水。國民黨國際部主任黃介正認為，民進黨這次玩火，以抗中情緒遮蓋撞船的真相，看在美國眼里，不是去挑釁北京，而是綁架美國。



協商溝通已破裂，兩名陸籍遇難家屬及李朝暉等人昨天都已離開金門回大陸了。民進黨存心不讓2·14惡性撞船事件落幕，兩岸惡意螺旋必然持續上升，這是玩火，是需要承擔後果、付出代價的。