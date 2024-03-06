也門胡塞武裝稱襲擊兩艘美軍驅逐艦

中評社香港3月6日電／也門胡塞武裝發言人葉海亞·薩雷亞5日晚發表聲明說，胡塞武裝使用無人機和導彈攻擊了兩艘在紅海航行的美國海軍驅逐艦。



新華社報導，薩雷亞表示，胡塞武裝將“毫不猶豫地擴大對所有敵對目標的襲擊”。他未提及襲擊時間和遭襲船只的名稱。



據胡塞武裝控制的馬西拉電視台5日報導，美英兩國戰機當天傍晚對也門紅海城市荷台達發動了至少5次空襲。據當地目擊者告訴新華社記者，美軍戰機當天空襲了位於荷台達西北部拉斯伊薩區的胡塞武裝導彈發射設施。



美國方面暫未就相關事件表態。



也門胡塞武裝4日曾發表聲明說，胡塞武裝當天向在阿拉伯海行駛的一艘“以色列船只”發射了多枚導彈，並使用無人機和導彈攻擊了數艘在紅海航行的美國軍艦。美國中央司令部5日表示，胡塞武裝4日向紅海南部發射了一枚導彈，但未擊中任何船只。胡塞武裝4日還在亞丁灣襲擊了懸掛利比裡亞國旗的“地中海天空”號集裝箱貨輪。貨輪在襲擊中受損，但沒有人員傷亡。目前這艘貨輪正按既定航線航行。



去年10月新一輪巴以衝突爆發後，也門胡塞武裝使用無人機和導彈多次襲擊紅海水域相關目標。今年1月12日以來，美國和英國多次對胡塞武裝目標發動空襲，造成人員死傷。一些國家譴責美英兩國的行動，認為這是對也門主權的侵犯，會加劇地區緊張局勢。